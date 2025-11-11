Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Юристы Трампа рассказали NBC News, что считают действия BBC «умышленным вмешательством в избирательный процесс». Поводом стал документальный фильм, где — по их мнению — вырезки из выступления Трампа перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года были поданы в искаженном виде.

«Они попались»: реакция Трампа

После отставки гендиректора BBC Тима Дэви и главы новостного отдела Деборы Тернесс Трамп написал в своей сети Truth Social, что это «доказательство его правоты».

«Топ-менеджеры BBC ушли или были уволены, потому что их поймали на подделке замечательной речи», — написал он.
Представители Трампа добавили, что «президент и дальше будет бороться с фейковыми новостями». В BBC ответили, что рассмотрят претензию и дадут официальный ответ позже.

После публикации в Daily Telegraph внутреннего отчёта о нарушениях в программе Panorama, давление на BBC усилилось.

Скандал уже перешёл океан — пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт назвала действия телеканала «недобросовестными» и добавила, что BBC «на 100% распространяет фейки».

Сам Трамп отметил, что особенно разочарован поведением медиа из страны, которую «американцы считают главным союзником».

Что говорят в BBC

Новый председатель правления BBC Самир Шах извинился за «ошибку в оценке» и пообещал восстановить доверие аудитории. Бывшая глава новостей Дебора Тернесс подчеркнула, что журналисты корпорации не коррумпированы и стараются быть беспристрастными.

«Ответственность лежит на мне, но хочу ясно сказать: у BBC News нет институциональной предвзятости», — заявила она.
Гендиректор Тим Дэви также признал, что «ошибки были», но настаивает, что в целом компания работает хорошо.

Политическая буря вокруг ВВС

Скандал вновь поднял старую дискуссию о беспристрастности британского медиагиганта. Бывший сотрудник канала Гуто Гарри отметил, что BBC «имеет либеральный уклон» и не может позволять себе серьёзных промахов.

А союзник Трампа Найджел Фарадж назвал BBC «предвзятой десятилетиями» и предложил отказаться от обязательной лицензионной платы.

Тем временем сторонники вещателя напоминают: BBC — это десятки телеканалов и радиостанций, а её программы еженедельно смотрят более 450 миллионов человек по всему миру.

Скандал разгорается на фоне политической нестабильности в Британии — устав BBC истекает в 2027 году, а популярность Фараджа растёт. Теперь к критикам корпорации присоединился и Трамп, превратив очередную медийную историю в громкий международный спор.

