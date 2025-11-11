Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Упал в три раза: поток товаров из России и Белоруссии значительно сократился

© LETA 11 ноября, 2025 18:50

Бизнес 0 комментариев

За девять месяцев текущего года общая стоимость товаров, импортированных из России и Белоруссии в Латвию, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократилась в три раза - на 298,078 млн евро, составив 146,779 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе из России за девять месяцев этого года в Латвию было ввезено товаров на сумму 89,798 млн евро, что в 3,6 раза, или на 229,921 млн евро, меньше, чем за девять месяцев 2024 года, а из Белоруссии - на сумму 56,981 млн евро, что меньше в 2,2 раза, или на 68,157 млн евро.

В то же время в Россию и Белоруссию за девять месяцев 2025 года Латвия экспортировала товаров в общей сложности на сумму 828,282 млн евро, что на 8,9%, или 81,034 млн евро, меньше, чем за девять месяцев 2024 года.

В Россию за девять месяцев этого года Латвия экспортировала товары общей стоимостью 733,213 млн евро, что на 7,2%, или 57,242 млн евро, меньше, чем за тот же период прошлого года, а в Белоруссию было экспортировано товаров на сумму 95,069 млн евро, что меньше на 20%, или 23,791 млн евро.

Данные также свидетельствуют, что за девять месяцев 2025 года импорт из России и Белоруссии составил 0,8% (за аналогичный период 2024 года - 2,8%) от общего объема латвийского импорта, а экспорт в Россию и Белоруссию - 5,7% (6,5% в 2024 году) от общего объема латвийского экспорта.

Как сообщалось, за девять месяцев текущего года Латвия экспортировала товаров на сумму 14,566 млрд евро, что на 4,4%, или 613,9 млн евро, больше, чем за тот же период 2024 года, а импортировала - на 17,291 млрд евро, что больше на 7,7%, или на 1,23 млрд евро.

