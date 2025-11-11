Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

По словам представителей полиции, сейчас проверяются разные версии и вся поступающая от жителей информация. В поисках участвуют сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, тщательно обследуются близлежащие территории и водоёмы, используется специальное оборудование. Все сигналы, поступающие от граждан, тщательно проверяются. В полиции подчёркивают, что подробные комментарии пока не предоставляются, чтобы не помешать следствию.

Исчезновение молодой женщины вызывает всё большее беспокойство среди жителей. Полиция заверяет, что предпринимает все возможные меры, чтобы установить местонахождение Дианы и выяснить обстоятельства её исчезновения.

Госполиция обращается к водителям, которые 28 октября 2025 года с 8:00 до 13:00 проезжали по дороге V384 между Зиемери и Маринькалнсом (Алуксненский край), — возможно, кто-то видел Диану, идущую вдоль обочины. Всех, кто располагает любой информацией о ней, просят связаться с полицией по телефонам 112, 64301413 или 28301606.