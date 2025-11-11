Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 20:22

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

По его словам, в публичном пространстве укрепился нарратив, будто все, кто голосовал против или не поддерживает Стамбульскую конвенцию, — агенты Кремля. Аболиньш считает, что уровень взаимных оскорблений достиг критической отметки.

«Мы знаем, что в Латвии действительно много сторонников Кремля. Мы только что говорили о том, что 83% русскоязычных не могут прямо сказать, что они на стороне Украины», — отметил он.

При этом, подчеркнул Аболиньш, таких людей никто не называет агентами Кремля, однако ситуация зашла так далеко, что латыши начали делиться и враждовать между собой. Он рассказал, что одна из политиков заявила: если кто-то не поддерживает избрание Яниса Сикшниса членом NEPLP, значит, этот человек находится под влиянием России.

«Это абсурд, — заявил Аболиньш. — Я тоже не поддерживаю избрание Яниса Сикшниса, и это никак не связано с Россией. Это просто моё мнение».

Он убеждён, что необходимо прекратить подобные взаимные обвинения и клеймение людей «агентами Кремля». По словам Аболиньша, именно такая враждебность внутри общества выгодна нашему восточному соседу. Вместо того чтобы бороться с настоящими сторонниками Кремля — теми, кто даже не может ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, — латыши начинают обвинять друг друга.

Аболиньш подчеркнул, что это происходит не только в связи со Стамбульской конвенцией, но и в любых других случаях, когда мнения расходятся. Он уверен: если этот процесс не остановить, общество «въедет в очень глубокую яму».

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

