По его словам, в публичном пространстве укрепился нарратив, будто все, кто голосовал против или не поддерживает Стамбульскую конвенцию, — агенты Кремля. Аболиньш считает, что уровень взаимных оскорблений достиг критической отметки.

«Мы знаем, что в Латвии действительно много сторонников Кремля. Мы только что говорили о том, что 83% русскоязычных не могут прямо сказать, что они на стороне Украины», — отметил он.

При этом, подчеркнул Аболиньш, таких людей никто не называет агентами Кремля, однако ситуация зашла так далеко, что латыши начали делиться и враждовать между собой. Он рассказал, что одна из политиков заявила: если кто-то не поддерживает избрание Яниса Сикшниса членом NEPLP, значит, этот человек находится под влиянием России.

«Это абсурд, — заявил Аболиньш. — Я тоже не поддерживаю избрание Яниса Сикшниса, и это никак не связано с Россией. Это просто моё мнение».

Он убеждён, что необходимо прекратить подобные взаимные обвинения и клеймение людей «агентами Кремля». По словам Аболиньша, именно такая враждебность внутри общества выгодна нашему восточному соседу. Вместо того чтобы бороться с настоящими сторонниками Кремля — теми, кто даже не может ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, — латыши начинают обвинять друг друга.

Аболиньш подчеркнул, что это происходит не только в связи со Стамбульской конвенцией, но и в любых других случаях, когда мнения расходятся. Он уверен: если этот процесс не остановить, общество «въедет в очень глубокую яму».