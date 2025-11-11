Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Просто съела ложку десерта: ребенок госпитализирован из детсада

11 ноября, 2025 19:01

Когда родители отправляют ребёнка в детский сад, они уверены, что там он будет в безопасности. Поэтому звонок с сообщением, что ребёнок доставлен в больницу, стал для родителей настоящим шоком, пишет издание limon.postimees.ee.

Именно так произошло в одном из детских садов Эстонии (его название не разглашается из соображений защиты частной жизни ребёнка). Трёхлетняя девочка попала в больницу не из-за падения или травмы — она просто съела 50 граммов йогуртового десерта. У ребёнка — тяжёлая аллергия на молочный белок, и даже такая крошечная порция вызвала анафилактический шок. Девочку срочно госпитализировали.

Как ребёнок с особой диетой получил запрещённый йогурт? «Это была халатность», — признала заместитель главы волости Лийса Росин. Теперь мать приносит в детсад всю еду для девочки самостоятельно.

«Этот случай — результат несчастной человеческой ошибки, — сказала директор детского сада. — Ребёнку сразу оказали медицинскую помощь, и ситуация была тщательно проанализирована. Мы внесли ряд изменений в работу учреждения, чтобы подобное больше не повторилось».

Сотрудники детсада встретились с родителями детей, страдающих тяжёлыми аллергиями, и составили индивидуальные планы питания, учитывающие потребности каждого ребёнка. Все договорённости заключаются на основании медицинских рекомендаций и согласовываются с семьёй. В этом саду ранее не случалось столь серьёзных инцидентов.

«Тем не менее эта проблема имеет более широкий масштаб и требует внимания общества и системной поддержки детсадов, муниципалитетов и семей», — подчеркнула директор.

После лечения состояние девочки стабилизировалось, однако страх остался — ребёнок, который раньше с радостью шёл в детсад, теперь со слезами отказывается туда идти.

Должен ли повар детского сада отвечать за жизнь и здоровье ребёнка с тяжёлой аллергией? Обязанности и ответственность, по мнению экспертов, не соразмерны зарплате. По словам главного специалиста Департамента сельского хозяйства и продовольствия Эстонии Кулли Йоакиты, ответственность за соблюдение индивидуальных меню несёт поставщик питания — будь то сам детсад или обслуживающая компания. Руководство обязано документировать особые диетические потребности ребёнка и сообщить об этом кухонному персоналу.

«Дать ребёнку пищу, которая ему противопоказана, — чрезвычайно серьёзное нарушение», - подчеркнула Йоакита.

Она добавила, что восстановить доверие между родителями и детсадом можно только через открытый диалог, анализ произошедшего и конкретный план действий, чтобы исключить подобные риски в будущем.

*ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

