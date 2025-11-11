Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Простите…» За что Вайра Вике-Фрейберга просит прощения?

11 ноября, 2025 17:19

Важно 0 комментариев

Покровительницей нового фильма режиссёра Дзинтара Дрейберга «В сети. Рождение легенды TTT» стала бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Её с нетерпением ждали на премьерном показе картины, который состоялся 6 ноября в кинотеатре Forum Cinemas, однако любимая и уважаемая экс-президент так и не появилась на мероприятии. Почему?

Вайра Вике-Фрейберга заранее направила письмо, в котором объяснила своё отсутствие: «Простите, что из-за сложных и внезапных обстоятельств не могу сегодня вместе с вами в Риге разделить радость премьеры фильма»

.Журнал “Privātā Dzīve” выяснил причину отсутствия экс-президента на премьере. Она приболела и сейчас восстанавливает силы в своём загородном доме в Ивандe. Тем не менее, Вайра Вике-Фрейберга посмотрела фильм ещё до премьеры и высоко оценила работу режиссёра:

«Я плакала, переживала, смеялась, аплодировала за красивые и важные попадания в корзину. Фильм показывает и напоминает, как ломают — и как не сломить. Как с помощью силы воли, целеустремлённости, титанической энергии и решимости можно многого добиться и достичь великих целей. Смотрите фильм! Оцените его! Обсуждайте! Отмечайте этот праздник», — сказала экс-президент латвийцам.

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать