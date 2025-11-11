«Простите…» За что Вайра Вике-Фрейберга просит прощения?

Вайра Вике-Фрейберга заранее направила письмо, в котором объяснила своё отсутствие: «Простите, что из-за сложных и внезапных обстоятельств не могу сегодня вместе с вами в Риге разделить радость премьеры фильма»

.Журнал “Privātā Dzīve” выяснил причину отсутствия экс-президента на премьере. Она приболела и сейчас восстанавливает силы в своём загородном доме в Ивандe. Тем не менее, Вайра Вике-Фрейберга посмотрела фильм ещё до премьеры и высоко оценила работу режиссёра:

«Я плакала, переживала, смеялась, аплодировала за красивые и важные попадания в корзину. Фильм показывает и напоминает, как ломают — и как не сломить. Как с помощью силы воли, целеустремлённости, титанической энергии и решимости можно многого добиться и достичь великих целей. Смотрите фильм! Оцените его! Обсуждайте! Отмечайте этот праздник», — сказала экс-президент латвийцам.