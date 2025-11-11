Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе

11 ноября, 2025

каспарс спунде

«Я не могу понять, как может быть такая ситуация, что в 8–9 классах есть ученики, которые на мои вопросы отвечают “чё?”» — заявил депутат Рижской думы от Национального объединения, уже бывший учитель истории Каспарс Спунде в эфире передачи «Клуб национальных интересов» на TV24.

Он пояснил, что 1 сентября этого года бывшая основная школа Чиекуркалнса, где обучение ранее проходило на русском языке, была присоединена к Рижской 45-й средней школе с латышским языком обучения. Это, по его словам, выявило проблемы, которые, очевидно, накапливались годами: часть учеников совсем не владеет латышским языком.

Как известно, Спунде преподавал в 6–9 классах, и примерно половина учеников, по его мнению, плохо или вовсе не знала латышский язык. Причём сами дети открыто признавались, что не понимают латышский, хотя переход на обучение на государственном языке, начиная с билингвальной программы, происходит уже не последние три года, а гораздо дольше.

«Похоже, что переход существовал только на бумаге. И остаётся большой вопрос — в какой момент началась фальсификация образовательных результатов. Была ли это ответственность Министерства образования, которое отчитывалось, что всё прекрасно, или самой школы, где подделывались эти показатели. Иначе я просто не могу объяснить, как так получается, что сегодня в 8–9 классах есть ученики, которые не знают латышского языка и могут ответить на вопрос только “чё?”», — сказал Спунде.

Он уверен, что большинство этих школьников действительно не понимают латышский язык, хотя среди них, возможно, есть и те, кто таким образом просто выражает своё отношение. Однако большая часть учащихся не владеет и не использует латышский язык в общении, продолжает утверждать политик.

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

