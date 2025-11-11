Он пояснил, что 1 сентября этого года бывшая основная школа Чиекуркалнса, где обучение ранее проходило на русском языке, была присоединена к Рижской 45-й средней школе с латышским языком обучения. Это, по его словам, выявило проблемы, которые, очевидно, накапливались годами: часть учеников совсем не владеет латышским языком.

Как известно, Спунде преподавал в 6–9 классах, и примерно половина учеников, по его мнению, плохо или вовсе не знала латышский язык. Причём сами дети открыто признавались, что не понимают латышский, хотя переход на обучение на государственном языке, начиная с билингвальной программы, происходит уже не последние три года, а гораздо дольше.

«Похоже, что переход существовал только на бумаге. И остаётся большой вопрос — в какой момент началась фальсификация образовательных результатов. Была ли это ответственность Министерства образования, которое отчитывалось, что всё прекрасно, или самой школы, где подделывались эти показатели. Иначе я просто не могу объяснить, как так получается, что сегодня в 8–9 классах есть ученики, которые не знают латышского языка и могут ответить на вопрос только “чё?”», — сказал Спунде.

Он уверен, что большинство этих школьников действительно не понимают латышский язык, хотя среди них, возможно, есть и те, кто таким образом просто выражает своё отношение. Однако большая часть учащихся не владеет и не использует латышский язык в общении, продолжает утверждать политик.