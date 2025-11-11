В Айзкраукле мужчина с ножом напал на посетителей кафе

Как сообщила порталу «tv3.lv» представитель Государственной полиции Рута Страутниеце, 9 ноября, незадолго до 16:00, в Государственную полицию поступила информация о том, что в кафе в Айзкраукле находится мужчина с ножом, который нападает на посетителей кафе.

В результате инцидента мужчина 1957 года рождения получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

Виновный задержан, по факту инцидента Государственная полиция возбудила уголовное дело, в настоящее время ведутся активные следственные действия.

Как сообщает портал «Staburags.lv», инцидент произошёл в кафе «Betija», где мужчина получил ножевое ранение. Произошедшее шокировало окружающих, а также сотрудников кафе и магазина. По словам очевидцев, нападавший схватил нож и направился с ним в кафе, сообщает портал.

«Трудно даже представить, что человек идёт в кафе и получает там ножевое ранение. Общественная безопасность становится всё более серьёзной проблемой, потому что некоторое время назад у нас произошёл инцидент в кафе, когда пьяный мужчина напал на других посетителей. Вызванная полиция так и не приехала, а охранник ничем не смог помочь, поскольку у него нет таких полномочий. В этот раз и полиция, и скорая помощь прибыли очень быстро», — признаётся владелица кафе Ингуна Кронберга.