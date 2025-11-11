Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суббота
Вт, 11. Ноября
В Айзкраукле мужчина с ножом напал на посетителей кафе

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

На выходных в кафе в Айзкраукле произошёл инцидент. В воскресенье днём в полицию поступила информация о том, что в кафе находится мужчина с ножом, который нападает на посетителей.

Как сообщила порталу «tv3.lv» представитель Государственной полиции Рута Страутниеце, 9 ноября, незадолго до 16:00, в Государственную полицию поступила информация о том, что в кафе в Айзкраукле находится мужчина с ножом, который нападает на посетителей кафе.

В результате инцидента мужчина 1957 года рождения получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

Виновный задержан, по факту инцидента Государственная полиция возбудила уголовное дело, в настоящее время ведутся активные следственные действия.

Как сообщает портал «Staburags.lv», инцидент произошёл в кафе «Betija», где мужчина получил ножевое ранение. Произошедшее шокировало окружающих, а также сотрудников кафе и магазина. По словам очевидцев, нападавший схватил нож и направился с ним в кафе, сообщает портал.

«Трудно даже представить, что человек идёт в кафе и получает там ножевое ранение. Общественная безопасность становится всё более серьёзной проблемой, потому что некоторое время назад у нас произошёл инцидент в кафе, когда пьяный мужчина напал на других посетителей. Вызванная полиция так и не приехала, а охранник ничем не смог помочь, поскольку у него нет таких полномочий. В этот раз и полиция, и скорая помощь прибыли очень быстро», — признаётся владелица кафе Ингуна Кронберга.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

