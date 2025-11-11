Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не имеет права называться народной артисткой РФ»: Путина призывают наказать Пугачеву

СтарХит 11 ноября, 2025 13:00

История и культура 0 комментариев

Эдгард Запашный заявил, что Алла Пугачева не достойна звания народной артистки России. По его мнению, власти должны обратить внимание на поведение певицы, которая предала свою родину, сообщает starhit.ru.

Несколько лет назад Алла Борисовна вместе с мужем и детьми покинула Россию. Вскоре после срочного переезда исполнительница стала нелестно отзываться о своих соотечественниках, коллегах и бывших друзьях.

«До сих бор Алла Борисовна народная артистка России. Ну ладно там СССР, той страны уже давно нет, а потому никто у нее это звание уже не отнимет. Но когда Алла Борисовна позволяет себе говорить, что в стране остались одни тупые. Или как она там выразилась… Надо вспомнить полную цитату, но плохое слово она употребляла по отношению ко всем людям, которые остались здесь», — рассуждает Эдгард Запашный в интервью общественнику Виталию Бородину.

Цирковой деятель считает, что в новой реальности певица просто не имеет права носить почетное звание. Помимо прочего, дрессировщик призвал включить Пугачеву в список иностранных агентов.

Артиста возмущает тот факт, что не все звезды шоу-бизнеса поддерживают политику действующей власти.

«Она не имеет права больше называться народной артисткой РФ. Я несколько раз обращал на это внимание и президенту напрямую говорил. Вот как может, например, Лайма Вайкуле по прежнему быть орденоносцем Дружбы народов? Хотя она призывает к разрыву любых отношений с русскими!», — сокрушается мужчина.

Эдгарда зацепил и тот факт, что исполнительница адресовала добрые слова покойному главе самопровозглашенной Ичкерии Джохару Дудаеву, он был лидером движения за независимость Чечни от России в 1990 году. Пугачева назвала политического деятеля «приличным и порядочным человеком». Помимо прочего, выразила искренние соболезнования по факту его смерти.

«После того, как она поддержала Дудаева, клянусь: я больше не хочу смотреть это интервью. Мне противно!» — высказался разгневанный поступком землячки генеральный директор Большого Московского цирка.

В разговоре Бородиным артист цирка возмутился и тем, что местные власти до сих пор не ввели понятие «враг народа». По мнению Эдгарда, людей, выступающих за разъединение российских земель, а особенно публичных, нужно лишать всего и выставлять за пределы страны. Артистов, что не поддерживают политическую повестку дня, следует оторвать от «государственной кормушки».

