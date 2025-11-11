«Не имеет права называться народной артисткой РФ»: Путина призывают наказать Пугачеву

Несколько лет назад Алла Борисовна вместе с мужем и детьми покинула Россию. Вскоре после срочного переезда исполнительница стала нелестно отзываться о своих соотечественниках, коллегах и бывших друзьях.

«До сих бор Алла Борисовна народная артистка России. Ну ладно там СССР, той страны уже давно нет, а потому никто у нее это звание уже не отнимет. Но когда Алла Борисовна позволяет себе говорить, что в стране остались одни тупые. Или как она там выразилась… Надо вспомнить полную цитату, но плохое слово она употребляла по отношению ко всем людям, которые остались здесь», — рассуждает Эдгард Запашный в интервью общественнику Виталию Бородину.

Цирковой деятель считает, что в новой реальности певица просто не имеет права носить почетное звание. Помимо прочего, дрессировщик призвал включить Пугачеву в список иностранных агентов.

Артиста возмущает тот факт, что не все звезды шоу-бизнеса поддерживают политику действующей власти.

«Она не имеет права больше называться народной артисткой РФ. Я несколько раз обращал на это внимание и президенту напрямую говорил. Вот как может, например, Лайма Вайкуле по прежнему быть орденоносцем Дружбы народов? Хотя она призывает к разрыву любых отношений с русскими!», — сокрушается мужчина.

Эдгарда зацепил и тот факт, что исполнительница адресовала добрые слова покойному главе самопровозглашенной Ичкерии Джохару Дудаеву, он был лидером движения за независимость Чечни от России в 1990 году. Пугачева назвала политического деятеля «приличным и порядочным человеком». Помимо прочего, выразила искренние соболезнования по факту его смерти.

«После того, как она поддержала Дудаева, клянусь: я больше не хочу смотреть это интервью. Мне противно!» — высказался разгневанный поступком землячки генеральный директор Большого Московского цирка.

В разговоре Бородиным артист цирка возмутился и тем, что местные власти до сих пор не ввели понятие «враг народа». По мнению Эдгарда, людей, выступающих за разъединение российских земель, а особенно публичных, нужно лишать всего и выставлять за пределы страны. Артистов, что не поддерживают политическую повестку дня, следует оторвать от «государственной кормушки».