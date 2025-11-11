Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Командующий НВС: главное — не сомневаться в свободе, которая нам дана

© Lsm.lv 11 ноября, 2025 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

«Мы ценим то, что нам дано — свободу. Главное — не сомневаться в этом», — подчеркнул в эфире программы Rīta Panorāma на Латвийском телевидении в День Лачплесиса командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданc, пишет rus.lsm.lv.

«11 ноября — это день, который мы отмечаем вместе с обществом, вспоминая сегодня и празднуя 18 ноября», — сказал Пуданс.

Он также пояснил, что самое главное, над чем армия работала в этом году, — это укрепление безопасности. «Сложившиеся обстоятельства создают давление, заставляя действовать во всех направлениях, чтобы усилить оборону», — заявил командующий НВС.

Пуданс подчеркнул, что НВС сейчас участвуют в большем числе учений и операций, чем когда-либо прежде. Одна из наиболее важных задач — безопасность воздушного и морского пространства. «Это задает нам очень высокий темп», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, в каких областях оборона Латвии в настоящее время прогрессирует наиболее быстро, Пуданс признал, что процесс идет равномерно. «Все идет сбалансированно. И это то, чего я хочу. Если мы будем продвигаться только в одной области, то возможности в целом будут ограниченными», — сказал командующий НВС.

Среди приоритетов в сфере обороны он выделил укрепление противовоздушной обороны, усиление механизированной бригады и применение боевой техники, а также ударные возможности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Важно

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”
Важно

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:00 11.11.2025
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Кино: Миккельсен поймает монстра
Sfera.lv 7 часов назад
Испания: король приехал в Китай
Sfera.lv 7 часов назад
Флаги Латвии поднимут на телебашнях по всей стране
Bitnews.lv 8 часов назад
Личность: Баффетт уходит в тень
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: а дороги у нас, оказывается, хорошие — мы и не знали…
Sfera.lv 8 часов назад
Футбол: «Аталанта» уволила Юрича
Sfera.lv 17 часов назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать