Командующий НВС: главное — не сомневаться в свободе, которая нам дана

«11 ноября — это день, который мы отмечаем вместе с обществом, вспоминая сегодня и празднуя 18 ноября», — сказал Пуданс.

Он также пояснил, что самое главное, над чем армия работала в этом году, — это укрепление безопасности. «Сложившиеся обстоятельства создают давление, заставляя действовать во всех направлениях, чтобы усилить оборону», — заявил командующий НВС.

Пуданс подчеркнул, что НВС сейчас участвуют в большем числе учений и операций, чем когда-либо прежде. Одна из наиболее важных задач — безопасность воздушного и морского пространства. «Это задает нам очень высокий темп», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, в каких областях оборона Латвии в настоящее время прогрессирует наиболее быстро, Пуданс признал, что процесс идет равномерно. «Все идет сбалансированно. И это то, чего я хочу. Если мы будем продвигаться только в одной области, то возможности в целом будут ограниченными», — сказал командующий НВС.

Среди приоритетов в сфере обороны он выделил укрепление противовоздушной обороны, усиление механизированной бригады и применение боевой техники, а также ударные возможности.