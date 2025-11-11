Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Штраф по 7 тысяч евро: пограничники пожаловались на предложенные взятки

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 11:47

ЧП и криминал 0 комментариев

В начале ноября на пункте пропуска «Гребнево» по двум отдельным делам были задержаны один гражданин Украины и один гражданин Казахстана за попытку дачи взятки латвийским пограничникам с целью ускоренного пересечения границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

В воскресенье, 2 ноября, при исполнении обязанностей оператора пункта пропуска к пограничнику на пункте пропуска «Гребнево» подошел гражданин Украины, который хотел пройти в пункт пропуска без регистрации, зарегистрированной в Системе бронирования электронной очереди, и быстрее пересечь границу.

При повторном обращении к пограничнику он предложил заплатить за ускоренное пересечение границы.

В четверг, 6 ноября, на пограничном пункте пропуска «Гребнева» водитель грузовика – гражданин Казахстана – подошёл к пограничнику, исполнявшему обязанности оператора пункта пропуска, и хотел проехать на территорию пункта пропуска для пересечения границы Латвии без регистрации в Системе электронной очереди. За это гражданин Казахстана предложил латвийскому пограничнику взятку в размере 100 евро.

В отношении граждан Украины и Казахстана возбуждены уголовные дела по статье 323 части первой Уголовного закона за дачу или предложение взятки. Лица признаны подозреваемыми, уголовное производство передано в Восточно-Латгальскую прокуратуру в ускоренном порядке для возбуждения уголовного преследования. Прокуратура назначила обоим штраф в размере десяти минимальных заработных плат, или 7400 евро.

Пограничная служба напоминает, что взяточничество является тяжким преступлением, которое, согласно Уголовному кодексу, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или краткосрочным арестом, или испытательным сроком, или исправительными работами, или штрафом.

