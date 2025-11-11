Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Звёзды Голливуда захватили остров в океане

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 09:44

Иногда лучшие сценарии пишет сама жизнь.

В 1924 году на остров Санта-Каталина, у берегов Калифорнии, привезли 14 бизонов — для съёмок вестерна The Vanishing American.
Фильм сняли, актёры уехали, софиты погасли.

А бизоны… остались.

Почему их не забрали, никто толком не знает — дорого, трудно, да и, возможно, просто забыли. Но остров с мягким климатом, травой и отсутствием хищников оказался для них идеальным домом. С тех пор они размножались и жили в своё удовольствие.

К 1980-м стадо потомков «голливудских статистов» выросло до пятисот голов — на острове площадью всего 75 кв. миль.
Бизоны стали местной легендой и туристическим брендом: по Санта-Каталине теперь проводят сафари-туры, обещая показать «диких буйволов» (технически это, конечно, бизоны).

«Это, пожалуй, единственное в мире стадо, выросшее из актёров немого кино», — шутят местные гиды.
Сегодня за популяцией следит Catalina Island Conservancy: животных переселяют и применяют меры контроля рождаемости, чтобы сохранить баланс экосистемы.
Часть бизонов даже вернулась на материк, на территорию индейских племён, где их некогда почти истребили.

Прошло сто лет, а бизоны всё ещё пасутся у океана — на острове, где они когда-то играли всего лишь роль.
И, пожалуй, это самая долгая голливудская история со счастливым концом.

