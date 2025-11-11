Поставщики обеспокоены, что в этом году школам и детсадам не хватит фруктов

В Валмиерской начальной школе еще до обеденной перемены на каждом столе аккуратно разложены пакетики с молоком и яблоки, и именно они исчезают первыми.

"Наши наблюдения показывают, что молоко и фрукты очень востребованы - после обеда на столах практически ничего не остается", - говорит директор школы Мартиньш Ветра.

В фермерском хозяйстве "Pīlādži", которое уже много лет поставляет фрукты в школы, урожай в этом году значительно меньше. Если в прошлом году было собрано почти 200 тонн яблок и груш, то в этом - лишь около 50 тонн, а по договору предприятие должно поставлять фрукты примерно в 70 учебных заведений по всей стране.

"Часть школ, которые мы обычно обслуживаем, в этот раз снабжают другие - коллеги из кооператива, у которых больше садов и лучше урожай", - рассказал владелец хозяйства Янис Зилверс.

Предприятие "Fristar", поставляющее услуги питания для 50 школ Риги, Валмиеры и других городов, отмечает, что последствия плохого урожая ощутимы и есть опасения, сможет ли предприятие гарантировать поставки фруктов и молока в новом году.

"По словам фермеров, они смогут обеспечить продукцию до декабря. Что будет дальше до конца учебного года - пока сказать сложно", - говорит представитель предприятия Катрина Сакалауска. Если кто-то из фермеров не сможет выполнить обязательства по программе, к поставкам будут привлечены другие латвийские производители, у которых больше запас фруктов.

(Lsm.lv)

