Годовое пособие пережившему супругу умершего пенсионера: как его оформить?

«Семь секретов» 11 ноября, 2025 16:31

Юридическая консультация 0 комментариев

Почти четыре месяца назад умер мой муж-пенсионер. Из-за этого я попала в больницу и только сейчас вернулась домой. Скажите, я еще могу успеть получить пособие как его жена? Я на пенсии уже почти полгода.

Согласно части третьей статьи 37 закона «О государственных пенсиях», в случае смерти получателя пенсии переживший супруг имеет право на получение пособия в размере 50% от пенсии, которая выплачивалась умершему супругу (включая надбавку за страховой стаж до 31 декабря 1995 года), при условии, что переживший супруг является получателем одной из следующих пенсий в Латвийской Республике:

- пенсии по возрасту,

- пенсии по инвалидности,

- пенсии за выслугу лет,

- специальной государственной пенсии.

Для получения пособия необходимо подать соответствующее заявление.

Сроки и порядок подачи заявления на получение пособия

Общий срок действия права на пособие составляет 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии.

Право на пособие действует в течение 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии, если заявление подано в течение шести месяцев со дня смерти. Если заявление подано позже, то право на пособие возникает не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, и выплата будет осуществляться не дольше, чем до окончания 12 месяцев с даты смерти пенсионера.

Другими словами, если подать заявление вовремя — в течение 6 месяцев после смерти пенсионера, то пособие будет предоставлено за целый год начиная со дня его смерти. Если заявление будет подано позже, чем через 6 месяцев, то пособие будет предоставлено только за последние 6 месяцев перед датой подачи заявления и только в пределах 12 месяцев со дня смерти пенсионера.

Поскольку со дня смерти вашего мужа прошло только 4 месяца, то на данный момент вы имеете право на получение пособия в полном объеме, то есть в течение 12 месяцев.

Заявление о предоставлении пособия подается в Государственное агентство социального страхования. Более подробную информацию вы можете получить по телефону агентства 64507020.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

