Годовое пособие пережившему супругу умершего пенсионера: как его оформить?

Согласно части третьей статьи 37 закона «О государственных пенсиях», в случае смерти получателя пенсии переживший супруг имеет право на получение пособия в размере 50% от пенсии, которая выплачивалась умершему супругу (включая надбавку за страховой стаж до 31 декабря 1995 года), при условии, что переживший супруг является получателем одной из следующих пенсий в Латвийской Республике:

- пенсии по возрасту,

- пенсии по инвалидности,

- пенсии за выслугу лет,

- специальной государственной пенсии.

Для получения пособия необходимо подать соответствующее заявление.

Сроки и порядок подачи заявления на получение пособия

Общий срок действия права на пособие составляет 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии.

Право на пособие действует в течение 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии, если заявление подано в течение шести месяцев со дня смерти. Если заявление подано позже, то право на пособие возникает не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, и выплата будет осуществляться не дольше, чем до окончания 12 месяцев с даты смерти пенсионера.

Другими словами, если подать заявление вовремя — в течение 6 месяцев после смерти пенсионера, то пособие будет предоставлено за целый год начиная со дня его смерти. Если заявление будет подано позже, чем через 6 месяцев, то пособие будет предоставлено только за последние 6 месяцев перед датой подачи заявления и только в пределах 12 месяцев со дня смерти пенсионера.

Поскольку со дня смерти вашего мужа прошло только 4 месяца, то на данный момент вы имеете право на получение пособия в полном объеме, то есть в течение 12 месяцев.

Заявление о предоставлении пособия подается в Государственное агентство социального страхования. Более подробную информацию вы можете получить по телефону агентства 64507020.