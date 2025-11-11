Мужчина провёл в Елгавской тюрьме 25 лет и не хочет выходить на свободу: СМИ

Железная дверь закрывается с глухим щелчком. Небольшая комната, бетонные стены, кровать, стол, раковина. За решёткой — окно. Он прожил один в этой камере одиннадцать лет. В общей сложности двадцать пять лет и девять месяцев в тюрьме, сообщает программа.

Ему сорок восемь лет. Приговорён к пожизненному заключению за двойное убийство. Он говорит спокойно, без эмоций, словно рассказывает чью-то чужую биографию.

«Я учусь в школе, в техникуме, на декоратора. Время летит незаметно. Проблем нет. С администрацией у нас хорошая коммуникация», — говорит он, и сложно сказать, ирония это или привычка сохранять ровный тон.

Здесь всё подчиняется распорядку. Подъём, завтрак, уроки, прогулка и возвращение в камеру. Телевизор, книги, изредка письма. Все дни одинаковы — и есть в этом что-то, что он называет стабильностью.

Согласно латвийскому законодательству, осужденный к пожизненному заключению может ходатайствовать о досрочном освобождении через двадцать пять лет. Но он этого не делает.

«Я не хочу. Пожизненный надзор — это не жизнь. Я бы лучше остался здесь», — объясняет он.

Условный надзор означает постоянный контроль: отчёты, встречи с инспектором, ограничения передвижения. Формально это свобода, но ощущения свободы нет. «Я вернусь через пару месяцев», — говорит он.

Администрация тюрьмы подтверждает, что пожизненно заключённые имеют официальное право на освобождение, но никто им ни разу не воспользовался. «Закон это позволяет, но практика показывает, что механизм не работает», — признаёт Дмитрий Калин, глава тюремного управления.

Елгавская тюрьма, где он отбывает наказание, была построена в XIX веке. Узкие коридоры, душевые на каждом этаже, камеры без естественного освещения. Заключённые моются дважды в неделю. Стены выкрашены в белый цвет, чтобы охранникам было легче видеть их силуэты. Эта тюрьма скоро будет закрыта. На её месте в Лиепае построят новую тюрьму. Министерство юстиции утверждает, что она самая современная в Европе. В каждой камере есть душ, естественное освещение, видеонаблюдение, учебные классы и мастерские.

«Это не комфорт, это стандарт», — объясняет начальник новой Лиепайской тюрьмы Марис Думпис. «Мы строим не место страданий, а пространство, где можно работать с людьми».

Однако те, кто провел в заключении десятилетия, воспринимают подобные перемены иначе. Некоторые заключенные уже просят перевести их в Лиепаю. Другие протестуют: новая тюрьма суровее, всё из бетона, всё на виду, ничего не спрячешь.

Латвийская тюрьма давно перестала быть просто местом изоляции. Есть школы, техникумы, программы ресоциализации и психологические сеансы.

«Мы не можем просто посадить кого-то в тюрьму и ожидать, что он изменится. Мы должны предоставить ему инструменты», — говорит Калин. «Существуют программы по управлению гневом, социальные классы, профессиональное обучение. Всё это добровольно, но участие влияет на смягчение режима и шансы на освобождение».

Система медленно, но заметно движется к европейской пенитенциарной модели. Всего десять лет назад в латвийских тюрьмах содержалось около 8000 человек. Сейчас их около 3600. В 2013 году была проведена реформа: некоторые преступления были декриминализованы, а многим смягчили сроки наказания.

«Необязательно сажать всех подряд», — говорит Калин. «Содержание одного заключённого в тюрьме обходится государству в 56 евро в день. Если того же эффекта можно добиться с помощью общественных работ, это и гуманнее, и дешевле».

Но что означает «эффект» в случае пожизненного заключения? Освобождение под надзор на всю оставшуюся жизнь? Или это провести остаток жизни в четырёх стенах, где всё известно заранее?

Этот вопрос ему не приходит в голову. Он не считает себя жертвой и не ищет оправданий. «Каждый выбирает свой путь. Я выбрал свой», — говорит он.

Когда журналист спрашивает, есть ли у него что сказать тем, кто идёт по преступному пути, он коротко отвечает: «Нет. Пусть каждый отвечает сам за себя».

Он возвращается к столу и берёт учебник. В камере воцаряется тишина. Свобода начинается, когда человек готов принять её цену. Но есть те, для кого эта цена слишком высока.