Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Мужчина провёл в Елгавской тюрьме 25 лет и не хочет выходить на свободу: СМИ

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 13:54

ЧП и криминал 0 комментариев

Он провёл в одиночной камере более четверти века. По закону он может просить об освобождении, но не делает этого. Журналист программы «Keiss» посетил Елгавскую тюрьму и поговорил с мужчиной, который решил не быть на свободе, а остаться за решёткой, рассказывает nra.lv со ссылкой на LSM.

Железная дверь закрывается с глухим щелчком. Небольшая комната, бетонные стены, кровать, стол, раковина. За решёткой — окно. Он прожил один в этой камере одиннадцать лет. В общей сложности двадцать пять лет и девять месяцев в тюрьме, сообщает программа.

Ему сорок восемь лет. Приговорён к пожизненному заключению за двойное убийство. Он говорит спокойно, без эмоций, словно рассказывает чью-то чужую биографию.

«Я учусь в школе, в техникуме, на декоратора. Время летит незаметно. Проблем нет. С администрацией у нас хорошая коммуникация», — говорит он, и сложно сказать, ирония это или привычка сохранять ровный тон.

Здесь всё подчиняется распорядку. Подъём, завтрак, уроки, прогулка и возвращение в камеру. Телевизор, книги, изредка письма. Все дни одинаковы — и есть в этом что-то, что он называет стабильностью.

Согласно латвийскому законодательству, осужденный к пожизненному заключению может ходатайствовать о досрочном освобождении через двадцать пять лет. Но он этого не делает.

«Я не хочу. Пожизненный надзор — это не жизнь. Я бы лучше остался здесь», — объясняет он.

Условный надзор означает постоянный контроль: отчёты, встречи с инспектором, ограничения передвижения. Формально это свобода, но ощущения свободы нет. «Я вернусь через пару месяцев», — говорит он.

Администрация тюрьмы подтверждает, что пожизненно заключённые имеют официальное право на освобождение, но никто им ни разу не воспользовался. «Закон это позволяет, но практика показывает, что механизм не работает», — признаёт Дмитрий Калин, глава тюремного управления.

Елгавская тюрьма, где он отбывает наказание, была построена в XIX веке. Узкие коридоры, душевые на каждом этаже, камеры без естественного освещения. Заключённые моются дважды в неделю. Стены выкрашены в белый цвет, чтобы охранникам было легче видеть их силуэты. Эта тюрьма скоро будет закрыта. На её месте в Лиепае построят новую тюрьму. Министерство юстиции утверждает, что она самая современная в Европе. В каждой камере есть душ, естественное освещение, видеонаблюдение, учебные классы и мастерские.

«Это не комфорт, это стандарт», — объясняет начальник новой Лиепайской тюрьмы Марис Думпис. «Мы строим не место страданий, а пространство, где можно работать с людьми».

Однако те, кто провел в заключении десятилетия, воспринимают подобные перемены иначе. Некоторые заключенные уже просят перевести их в Лиепаю. Другие протестуют: новая тюрьма суровее, всё из бетона, всё на виду, ничего не спрячешь.

Латвийская тюрьма давно перестала быть просто местом изоляции. Есть школы, техникумы, программы ресоциализации и психологические сеансы.

«Мы не можем просто посадить кого-то в тюрьму и ожидать, что он изменится. Мы должны предоставить ему инструменты», — говорит Калин. «Существуют программы по управлению гневом, социальные классы, профессиональное обучение. Всё это добровольно, но участие влияет на смягчение режима и шансы на освобождение».

Система медленно, но заметно движется к европейской пенитенциарной модели. Всего десять лет назад в латвийских тюрьмах содержалось около 8000 человек. Сейчас их около 3600. В 2013 году была проведена реформа: некоторые преступления были декриминализованы, а многим смягчили сроки наказания.

«Необязательно сажать всех подряд», — говорит Калин. «Содержание одного заключённого в тюрьме обходится государству в 56 евро в день. Если того же эффекта можно добиться с помощью общественных работ, это и гуманнее, и дешевле».

Но что означает «эффект» в случае пожизненного заключения? Освобождение под надзор на всю оставшуюся жизнь? Или это провести остаток жизни в четырёх стенах, где всё известно заранее?

Этот вопрос ему не приходит в голову. Он не считает себя жертвой и не ищет оправданий. «Каждый выбирает свой путь. Я выбрал свой», — говорит он.

Когда журналист спрашивает, есть ли у него что сказать тем, кто идёт по преступному пути, он коротко отвечает: «Нет. Пусть каждый отвечает сам за себя».

Он возвращается к столу и берёт учебник. В камере воцаряется тишина. Свобода начинается, когда человек готов принять её цену. Но есть те, для кого эта цена слишком высока.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Важно

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Важно

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:05 11.11.2025
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Испания: король приехал в Китай
Sfera.lv 7 часов назад
Перевозчики предупредили о возможных перебоях в регионах
Bitnews.lv 7 часов назад
Екабпилс открыл новую дамбу на Даугаве
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: фермерам помогли неадекватно
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: контроль продлён до лета
Sfera.lv 14 часов назад
Футбол: «Аталанта» уволила Юрича
Sfera.lv 17 часов назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать