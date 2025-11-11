Избивали, морили голодом: родители 6-летнего рижанина приговорены к тюремному заключению

То, что пришлось пережить мальчику от рук собственной матери и её партнёра, уму непостижимо. Малыша лишили возможности посещать детский сад, общаться со сверстниками, а также не разрешали встречаться с родственниками. Любая встреча могла свидетельствовать о том, что ребёнок живёт в семье, где царит насилие.

«В течение длительного времени он избивал сына руками и предметами, кричал, обзывался и не давал ему есть. Друг матери намеренно сажал ребёнка на горячую поверхность», — говорит представитель прокуратуры Латвийской Республики Иева Шомина.

Вскоре после ареста матери и её сожителя журналисты поговорили с соседями, которые сказали, что слышали плач ребёнка. Именно они сообщили о чём-то подозрительном бабушке мальчика. Бабушка пришла в квартиру и обнаружила, что мальчик подвергся физическому насилию.

Мальчику потребовалась длительная медицинская помощь в медицинском учреждении и длительный курс реабилитации из-за полученных психических страданий.