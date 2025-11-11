Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Избивали, морили голодом: родители 6-летнего рижанина приговорены к тюремному заключению

11 ноября, 2025

Scanpix/ Caro / Anke Teschner

Завершился судебный процесс по очередному делу о насилии в отношении ребёнка. В 2024 году шестилетний мальчик из Риги, Кенгарагса, попал под жестокий контроль со стороны родственников, и единственным спасением для него стали бабушка и дедушка, которые сообщили в полицию о страданиях мальчика в их доме. Мать ребёнка и её сожитель теперь будут сидеть в тюрьме за избиение и за то, что морили ребёнка голодом. Мать — на четыре года и восемь месяцев, её сожитель — на четыре года и десять месяцев, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

То, что пришлось пережить мальчику от рук собственной матери и её партнёра, уму непостижимо. Малыша лишили возможности посещать детский сад, общаться со сверстниками, а также не разрешали встречаться с родственниками. Любая встреча могла свидетельствовать о том, что ребёнок живёт в семье, где царит насилие.

«В течение длительного времени он избивал сына руками и предметами, кричал, обзывался и не давал ему есть. Друг матери намеренно сажал ребёнка на горячую поверхность», — говорит представитель прокуратуры Латвийской Республики Иева Шомина.

Вскоре после ареста матери и её сожителя журналисты поговорили с соседями, которые сказали, что слышали плач ребёнка. Именно они сообщили о чём-то подозрительном бабушке мальчика. Бабушка пришла в квартиру и обнаружила, что мальчик подвергся физическому насилию.

Мальчику потребовалась длительная медицинская помощь в медицинском учреждении и длительный курс реабилитации из-за полученных психических страданий.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

