За травлю в школе закрывают путь в университеты

Речь идёт о десятке ведущих вузов страны, которые в этом году отказали 45 кандидатам из-за зафиксированных случаев насилия в школе.

Это серьёзный поворот для общества, где раньше главным считались оценки, а не поведение.

Теперь же общественное мнение требует справедливости: травля в детстве больше не должна оставаться без последствий.

Но юристы предупреждают — впереди волна судебных разбирательств. Родители и выпускники готовы оспаривать дисциплинарные записи, способные перечеркнуть их академическое и карьерное будущее.

Научный успех в Корее всегда был священной целью. Теперь к нему добавилось новое условие — человеческое достоинство.