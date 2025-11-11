Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Таллине отклонили предложение о закрытии эстонско-российской границы

11 ноября, 2025 19:09

Мир

Во вторник эстонский Рийгикогу в первом чтении отклонил инициированный партией Isamaa проект постановления, предлагавший правительству закрыть границу между Эстонией и Россией.

За принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против — 47. Таким образом, документ был снят с рассмотрения. Для его принятия требовалось большинство голосов парламента, то есть не менее 51 голоса «за».

Цель законопроекта заключалась в том, чтобы обязать правительство оценить и принять меры для обеспечения безопасности жителей Эстонии и государства в целом. «Закрытие контрольной линии — это одна из возможностей снизить риски, избежать непредвиденных инцидентов и усилить охрану временной контрольной линии», — говорилось в пояснительной записке к проекту.

Партия Isamaa в пояснительной записке указала, что события последних месяцев в сфере безопасности значительно обострили ситуацию на восточном фланге НАТО. «Воздушное пространство Польши неоднократно нарушали российские беспилотники, часть из которых была сбита. НАТО отреагировало на это консультациями с союзниками и усилением миссий по охране воздушного пространства. В то же время Россия и Беларусь организуют крупные учения «Запад-2025», масштаб и характер которых создают дополнительные риски», — пишет Isamaa.

«Вдоль эстонско-российской временной контрольной линии происходили инциденты, в том числе самовольная установка и снятие пограничных буев на реке Нарва российской пограничной службой. Эти провокационно-агрессивные шаги прямо направлены против Эстонии», — считают в партии Isamaa.

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

