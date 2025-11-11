В Таллине отклонили предложение о закрытии эстонско-российской границы

За принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против — 47. Таким образом, документ был снят с рассмотрения. Для его принятия требовалось большинство голосов парламента, то есть не менее 51 голоса «за».

Цель законопроекта заключалась в том, чтобы обязать правительство оценить и принять меры для обеспечения безопасности жителей Эстонии и государства в целом. «Закрытие контрольной линии — это одна из возможностей снизить риски, избежать непредвиденных инцидентов и усилить охрану временной контрольной линии», — говорилось в пояснительной записке к проекту.

Партия Isamaa в пояснительной записке указала, что события последних месяцев в сфере безопасности значительно обострили ситуацию на восточном фланге НАТО. «Воздушное пространство Польши неоднократно нарушали российские беспилотники, часть из которых была сбита. НАТО отреагировало на это консультациями с союзниками и усилением миссий по охране воздушного пространства. В то же время Россия и Беларусь организуют крупные учения «Запад-2025», масштаб и характер которых создают дополнительные риски», — пишет Isamaa.

«Вдоль эстонско-российской временной контрольной линии происходили инциденты, в том числе самовольная установка и снятие пограничных буев на реке Нарва российской пограничной службой. Эти провокационно-агрессивные шаги прямо направлены против Эстонии», — считают в партии Isamaa.