В средней школе будет отменен один централизованный экзамен высшего уровня

Для получения сертификата об общем среднем образовании учащиеся средней школы должны были сдавать обязательные экзамены по латышскому языку, иностранному языку, математике и двум углубленным курсам.

В этом учебном году впервые будут введены экзамены оптимального уровня по химии, физике и биологии. От этого экзамена будут освобождены ученики, которые уже выполнили контрольную работу по естественно-научному предмету в два предыдущих года или планируют сдавать экзамен на высшем уровне.

Чтобы снизить нагрузку на учеников и учебные заведения, были приняты поправки, позволяющие сократить количество обязательных экзаменов высшего уровня на один экзамен.

Государственные экзамены для учащихся средних школ начнутся 11 мая 2026 года с экзамена высшего уровня по социальным наукам и завершится 12 июня экзаменом высшего уровня по географии.

Для успешной сдачи централизованных экзаменов учащиеся средних школ должны набрать оценку не менее 20%.