Сколько чиновников нужно, чтобы Rail Baltica построить? Правительство отвечает

Как поясняет в аннотации к предложенным поправкам Министерство сообщения, Rail Baltica — проект такого масштаба, с которым не сталкивалась ни одна из стран Балтии. При этом аудиты на национальном уровне и уровне ЕС констатировали, что до сих пор Латвия не внедрила достаточно эффективное управление этой многомиллиардной стройкой, и это плохо сказалось на ее ходе.

Наконец, и парламентская комиссия, которая разбиралась с Rail Baltica и искала ответственных за возникшие по ходу реализации проблемы, настаивала на том, что Сейм должен быть намного активнее вовлечен в проект и что в законе должна быть прописана ответственность конкретных ведомств и высших должностных лиц за различные сферы, которые так или иначе влияют на продвижение проекта.

Собственно, одобренные сегодня поправки к Закону о реализации проекта Rail Baltica говорят, что отношение к этой стройке имеют восемь из 14 министерств.

Основное руководство проектом, согласно документу — это дело Министерства сообщения. Министерство финансов помогает с привлечением госсредств, еврофондов и денег из других источников. МИД должен помогать с заключением связанных с Rail Baltica межгосударственных и межправительственных договоров, Минюст — с вопросами регистрации относящейся к проекту недвижимости, Министерство климата и энергетики — с вопросами оборудования нужной для магистрали энергетической инфраструктуры и с планированием, оценкой и внедрением определенных проектов.

Минобороны должно предоставлять поддержку с координацией в вопросах обороны и военной мобильности, Министерство смарт-управления и регионального развития — в вопросах защиты среды и регионального развития, Минэкономики — в вопросах строительства. А межведомственной координацией, утверждением объемов проекта, бюджета, сроков займется Кабинет министров.

Кроме того, законе о Rail Baltica должна появиться статья о том, из каких источников можно финансировать реализацию проекта. Таковыми, согласно Минсообщения, могут быть инструменты политики ЕС, другие инструменты иностранной финансовой помощи, средства госбюджета.

Впрочем, «реализацию проекта Rail Baltica можно финансировать и из других источников», — сказано там же. Как следует из аннотации, другими источниками могут быть и муниципальные средства, и займы финансовых учреждений, частное финансирование, пожертвования и др.

«Средства, предусмотренные для реализации проекта Rail Baltica, запрещено использовать для других целей»,

— говорит одобренный правительством законопроект.

Уже сообщалось, что первоначальная оценка стоимости всей магистрали составляла 3,68 млрд евро, в 2017 году ее пересмотрели, повысив до 5,79 млрд. В середине июня программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 9,6 млрд евро, если реализовывать весь проект целиком, но разбив его на части и построив лишь одну колею, можно уложиться в 6,4 миллиарда. Аудит ранее показал, что дефицит необходимого проекту бюджета в масштабах региона может достигать 10-19 млрд евро и что реализация проекта на годы отстает от графика. Впрочем, в октябре 2024-го появилась информация, что стоимость первой очереди латвийского отрезка магистрали может уложиться в 5 млрд, а не 6,4 млрд, как предполагалось ранее.

Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что ситуацию с Rail Baltica должна изучить прокуратура — и в частности, оценить добавление к нему больших и дорогих «дополнений» без ведома Сейма