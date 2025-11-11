Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сколько чиновников нужно, чтобы Rail Baltica построить? Правительство отвечает

Из имеющихся сейчас в Латвии 14 министерств восемь так или иначе должны быть вовлечены в строительство Rail Baltica — железнодорожной пан-балтийской магистрали европейского образца. Это следует из законопроекта, одобренного сегодня правительством, сообщает LSM+.

Как поясняет в аннотации к предложенным поправкам Министерство сообщения, Rail Baltica — проект такого масштаба, с которым не сталкивалась ни одна из стран Балтии. При этом аудиты на национальном уровне и уровне ЕС констатировали, что до сих пор Латвия не внедрила достаточно эффективное управление этой многомиллиардной стройкой, и это плохо сказалось на ее ходе.

Наконец, и парламентская комиссия, которая разбиралась с Rail Baltica и искала ответственных за возникшие по ходу реализации проблемы, настаивала на том, что Сейм должен быть намного активнее вовлечен в проект и что в законе должна быть прописана ответственность конкретных ведомств и высших должностных лиц за различные сферы, которые так или иначе влияют на продвижение проекта.

Собственно, одобренные сегодня поправки к Закону о реализации проекта Rail Baltica говорят, что  отношение к этой стройке имеют восемь из 14 министерств.

Основное руководство проектом, согласно документу — это дело Министерства сообщения. Министерство финансов помогает с привлечением госсредств, еврофондов и денег из других источников. МИД должен помогать с заключением связанных с Rail Baltica межгосударственных и межправительственных договоров, Минюст — с вопросами регистрации относящейся к проекту недвижимости, Министерство климата и энергетики — с вопросами оборудования нужной для магистрали энергетической инфраструктуры и с планированием, оценкой и внедрением определенных проектов.

Минобороны должно предоставлять поддержку с координацией в вопросах обороны и военной мобильности, Министерство смарт-управления и регионального развития — в вопросах защиты среды и регионального развития, Минэкономики — в вопросах строительства. А межведомственной координацией, утверждением объемов проекта, бюджета, сроков займется Кабинет министров.

Кроме того, законе о Rail Baltica должна появиться статья о том, из каких источников можно финансировать реализацию проекта. Таковыми, согласно Минсообщения, могут быть инструменты политики ЕС, другие инструменты иностранной финансовой помощи, средства госбюджета.

Впрочем, «реализацию проекта Rail Baltica можно финансировать и из других источников», — сказано там же. Как следует из аннотации, другими источниками могут быть и муниципальные средства, и займы финансовых учреждений, частное финансирование, пожертвования и др.

«Средства, предусмотренные для реализации проекта Rail Baltica, запрещено использовать для других целей»,
— говорит одобренный правительством законопроект.

Уже сообщалось, что первоначальная оценка стоимости всей магистрали составляла 3,68 млрд евро, в 2017 году ее пересмотрели, повысив до 5,79 млрд. В середине июня программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 9,6 млрд евро, если реализовывать весь проект целиком, но разбив его на части и построив лишь одну колею, можно уложиться в 6,4 миллиарда. Аудит ранее показал, что дефицит необходимого проекту бюджета в масштабах региона может достигать 10-19 млрд евро и что реализация проекта на годы отстает от графика. Впрочем, в октябре 2024-го появилась информация, что стоимость первой очереди латвийского отрезка магистрали может уложиться в 5 млрд, а не 6,4 млрд, как предполагалось ранее. 

Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что ситуацию с Rail Baltica должна изучить прокуратура — и в частности, оценить добавление к нему больших и дорогих «дополнений» без ведома Сейма

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

