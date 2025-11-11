Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Быть или не быть железной дороге? Прогноз министерства на годы вперед

Объем железнодорожных грузовых перевозок в Латвии к 2027 году, по прогнозам, останется на уровне 15-16 млн тонн в год, сказано в плане развития железнодорожной инфраструктуры на 2025-2029 годы, утвержденном правительством во вторник. На основании этого плана будет заключен многолетний договор между Министерством сообщения и ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

В Минсообщения отметили, что план разработан с целью обеспечения будущих потребностей в мобильности и предусматривает обслуживание, обновление и развитие железнодорожной инфраструктуры на основе долгосрочного финансирования.

В министерстве пояснили, что превращение железной дороги в "костяк" общественного транспорта требует крупных инвестиций: в проект "Rail Baltica", переноса грузов с автодорог на железную дорогу, развития пассажирской инфраструктуры, модернизации и расширения электрифицированной сети, повышения скорости поездов и улучшения управления и безопасности движения.

Кроме того, с учетом значения железной дороги для Национальных вооруженных сил (НВС), содействие военной мобильности является одним из главных приоритетов в развитии латвийской железнодорожной сети.

Поскольку объем собственных инвестиций ограничен, реализация железнодорожных проектов потребует привлечения внешних источников финансирования. Для этого необходим устойчивый и долгосрочный механизм поддержки инфраструктуры, включая государственное финансирование. Как отмечается в плане, в качестве дополнительного инструмента может использоваться публично-частное партнерство.

В плане отмечается, что до 2020 года в железнодорожной сети доминировали грузоперевозки. После 2020 года структура изменилась: доля пассажирских поездов по показателю километров пробега выросла до 58%, а к 2024 году - примерно до 80% от общего объема движения. Соответственно, на грузовые перевозки в 2024 году приходилось лишь 20% от общего пробега в сети.

В ведомстве отметили, что в ближайшие годы пассажирские перевозки значительно вырастут в объеме благодаря закупке новых электропоездов и реализации бизнес-плана по обновлению подвижного состава в неэлектрифицированных зонах - с заменой старых поездов на современные дизельные, а также по плану электрификации, предусматривающему развитие зарядной инфраструктуры. Согласно прогнозам компании "Pasažieru vilciens" (PV), к 2034 году пассажиропоток может достичь 30 млн человек в год.

В плане отмечается, что инфраструктура железнодорожных грузоперевозок до сих пор обеспечивала обработку многомиллионных тонн грузов в рамках восточно-западных маршрутов. Однако с учетом текущей геополитической ситуации и рыночных тенденций среднесрочные прогнозы объема перевозок строятся на осторожно консервативных предположениях. Согласно им, объем железнодорожных грузов в Латвии к 2027 году, вероятно, останется на уровне около 15-16 млн тонн в год. Этот прогноз основан на предположении о сохранении перевозок по восточно-западному коридору и развитии внутренних направлений.

По прогнозу министерства, при отсутствии развития дополнительной грузовой базы внутренние перевозки составят примерно 3,8 млн тонн в год, в том числе грузы в пределах ЕС. Кроме того, не включен в расчеты, но оценивается высокий потенциал привлечения дополнительных внутренних грузов ЕС в объеме от 1 до 2 млн тонн, включая щепу, зерно, биомассу, строительные материалы, межрегиональные перевозки и другие товарные сегменты.

В долгосрочной перспективе рост числа пассажиров железной дороги будет во многом обеспечен реализацией проекта "Rail Baltica", который соединит европейскую колею шириной 1435 мм с существующими железными дорогами Латвии шириной 1520 мм. По прогнозам, в первые годы по этой линии будет перевозиться в среднем от 6 до 9 млн пассажиров, а к 2056 году - примерно 23 млн.

Кроме того, в рамках реализации плана застройщики терминалов совместно с грузовладельцами должны проводить мероприятия и привлекать инвестиции для развития железнодорожной инфраструктуры в потенциальных зонах консолидации отечественного груза и обеспечения подключений к железной дороге. Цель этих действий - сократить объем внутренних грузов, доставляемых в порты автотранспортом. Так, например, в Рижском порту на правом берегу Даугавы лишь около 30% грузов доставляется по железной дороге, хотя необходимая инфраструктура для этого уже развита.

В плане также отмечается, что, сделав акцент на пропускной способности всех железных дорог трех стран Балтии, совместными усилиями можно привлекать грузы в направлении "Север-Юг", обеспечивая перевозки между Эстонией, Финляндией и странами Центральной и Южной Европы, а также Турцией.

Оценка потенциальных возможностей увеличения железнодорожных перевозок в Латвии и диверсификация деятельности и грузопотоков позволяют выделить несколько положительных факторов. В частности, с ростом взаимной торговли между Европой и Азией открываются возможности привлечения новых грузопотоков на маршруты между Европой и Китаем, включая последующую доставку товаров в Северную Европу; возможности развития партнерства портов в сфере железнодорожных перевозок и использования хорошо развитой железнодорожной инфраструктуры для экономического развития регионов.

В министерстве пояснили, что применение правовых норм ЕС при определении размера инфраструктурных сборов требует государственного финансирования для компенсации стоимости инфраструктуры как железнодорожных пассажирских, так и грузовых перевозок, поскольку утвержденный уровень платы, основанный на "рыночной платежеспособности" перевозчиков, ниже фактических затрат на содержание инфраструктуры, которые, скорее всего, сохранятся и в дальнейшем, говорится в плане.

При этом в министерстве напоминают, что Минсообщения подготовило план интеграции предприятий железнодорожной отрасли, предусматривающий постепенную интеграцию ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) в концерн LDz, а также проведение серьезной реорганизации концерна LDz путем сокращения количества входящих в него предприятий и оптимизации их деятельности.

Ранее сообщалось, что объем железнодорожных грузоперевозок в прошлом году в Латвии сократился на 26,7% по сравнению с 2023 годом и составил 11,467 млн тонн. В том числе за восемь месяцев прошлого года объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии составил 7,811 млн тонн

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

