Без бормашины и имплантов! Учёные придумали пластырь, который восстанавливает зубы

Учёные из Сеульского национального университета создали микроигольчатый пластырь, который способен восстанавливать зубы естественным путём — без имплантов и протезов.
В основе технологии: вещество тайдеглусиб и специальные факторы роста, которые активируют спящие стволовые клетки в дёснах.
Пластырь прикладывается к десне всего на 20 минут в день и запускает процесс регенерации прямо у корня зуба.
Результаты клинических испытаний ошеломили даже стоматологов:
мелкие кариозные полости затягивались за 4–6 недель;
повреждённая эмаль восстанавливалась через 8 недель;
у 30% пациентов начали формироваться новые зачатки зубов.
И всё это — без боли и бормашины.
«Мы фактически разбудили природную способность организма отращивать зубы заново», — отметили авторы исследования.
По оценкам специалистов, технология может появиться в продаже уже в 2026 году, а ориентировочная цена — около 300 долларов за зуб.
С учётом того, что сегодня более 3,5 миллиарда человек страдают от заболеваний полости рта, это может стать одним из самых значимых открытий в истории стоматологии.