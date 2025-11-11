Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Русский язык — это дипломатия, дружба и будущее: Росликов не признаёт позицию следствия

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 19:36

Важно 0 комментариев

LETA

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов рассказал, что часть обвинений с него сняли.

"Своих не бросаем - теперь я знаю, что это не просто слова! Мое уголовное дело по части «Сотрудничество с РФ» прекращено. Только благодаря вниманию и поддержке людей по всему миру, это факт!

По части «Разжигание межнациональной розни» за то, что я, по мнению следствия, на языке агрессора (русском языке) говорил с трибуны парламента, дело уходит в суд! До 5 лет лишения свободы и есть возможность условного срока.

Готовимся к суду! РУССКИЙ ЯЗЫК - ЭТО МОЙ ЯЗЫК! Я не признаю позицию следствия! Русский язык - это дипломатия, дружба и будущее. Спасибо Всем, кто меня защищал, спасибо всем политиками за пределами Латвии и Европы, кто заступился за меня", - заявил Росликов.

Напомним, что уголовный процесс был начат после оценки Службой госбезопасности (VDD) высказываний Росликова на заседании Сейма 5 июня. 16 июня VDD задержала и допросила Росликова. Служба также провела процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с ним, а в середине сентября был проведён обыск автомобиля политика.

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать