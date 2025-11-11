Русский язык — это дипломатия, дружба и будущее: Росликов не признаёт позицию следствия

"Своих не бросаем - теперь я знаю, что это не просто слова! Мое уголовное дело по части «Сотрудничество с РФ» прекращено. Только благодаря вниманию и поддержке людей по всему миру, это факт!

По части «Разжигание межнациональной розни» за то, что я, по мнению следствия, на языке агрессора (русском языке) говорил с трибуны парламента, дело уходит в суд! До 5 лет лишения свободы и есть возможность условного срока.

Готовимся к суду! РУССКИЙ ЯЗЫК - ЭТО МОЙ ЯЗЫК! Я не признаю позицию следствия! Русский язык - это дипломатия, дружба и будущее. Спасибо Всем, кто меня защищал, спасибо всем политиками за пределами Латвии и Европы, кто заступился за меня", - заявил Росликов.

Напомним, что уголовный процесс был начат после оценки Службой госбезопасности (VDD) высказываний Росликова на заседании Сейма 5 июня. 16 июня VDD задержала и допросила Росликова. Служба также провела процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с ним, а в середине сентября был проведён обыск автомобиля политика.