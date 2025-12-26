BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз»

Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ, судя по всему, назначен бизнесмен и волонтер из Электростали Юрий Ваганов. Информацию об этом, первоначально распространенную провоенными блогерами, подтвердили Русской службе BBC источники в отрасли российского дроностроения, пишет медиакомпания в пятницу, 26 декабря. "Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО (Так российская пропаганда называет войну против Украины. - Ред.) как "Юра Унитаз", - заявил в ходе стрима военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов.

По сведениям BBC, у Ваганова, родившегося в Степанакерте в 1982 году, нет военного образования, до полномасштабного вторжения России в Украину он торговал в Электростали сантехникой, из-за чего получил прозвище Юра Унитаз. С весны 2022 года он стал возить "гуманитарные грузы" в Донбасс.

"За годы войны Ваганов успел обзавестись самыми разнообразными связями и стал одним из главных поставщиков FPV-дронов для российской̆ армии. На базе батальона "Судоплатов" было налажено производство так называемых дронов "Судоплатов - судный день", - указывает Русская служба BBC. В публикации приводятся высказывания Z-блогеров, которые отрицательно относятся к назначению Ваганова на новую должность, считая, что его цель - не эффективно воевать, а обеспечить продажу своей продукции войскам. В частности, Z-блогер Святослав Голиков отметил, что Ваганов работает в связке с замминистра обороны Алексеем Криворучко и в их отношениях все "тупо про коммерцию", а не про развитие беспилотных средств и их применение в современной войне, пишут авторы материала.

О создании дроновых войск в структуре вооруженных силах России сообщил в середине ноября замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов. Официально имя командующего БПЛА-войсками не называлось.