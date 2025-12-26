Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз»

© Deutsche Welle 26 декабря, 2025 16:05

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ, судя по всему, назначен бизнесмен и волонтер из Электростали Юрий Ваганов. Информацию об этом, первоначально распространенную провоенными блогерами, подтвердили Русской службе BBC источники в отрасли российского дроностроения, пишет медиакомпания в пятницу, 26 декабря. "Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО (Так российская пропаганда называет войну против Украины. - Ред.) как "Юра Унитаз", - заявил в ходе стрима военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов.

По сведениям BBC, у Ваганова, родившегося в Степанакерте в 1982 году, нет военного образования, до полномасштабного вторжения России в Украину он торговал в Электростали сантехникой, из-за чего получил прозвище Юра Унитаз. С весны 2022 года он стал возить "гуманитарные грузы" в Донбасс.

"За годы войны Ваганов успел обзавестись самыми разнообразными связями и стал одним из главных поставщиков FPV-дронов для российской̆ армии. На базе батальона "Судоплатов" было налажено производство так называемых дронов "Судоплатов - судный день", - указывает Русская служба BBC. В публикации приводятся высказывания Z-блогеров, которые отрицательно относятся к назначению Ваганова на новую должность, считая, что его цель - не эффективно воевать, а обеспечить продажу своей продукции войскам. В частности, Z-блогер Святослав Голиков отметил, что Ваганов работает в связке с замминистра обороны Алексеем Криворучко и в их отношениях все "тупо про коммерцию", а не про развитие беспилотных средств и их применение в современной войне, пишут авторы материала.

О создании дроновых войск в структуре вооруженных силах России сообщил в середине ноября замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов. Официально имя командующего БПЛА-войсками не называлось.

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки
Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей
Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)
Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Загрузка

Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

