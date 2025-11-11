Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Иностранец был не единственной их жертвой: подробности дела о нападении в центре Риги (1)

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 18:05

Одному из подростков, участвовавших в нападении на иностранца в центре Риги вечером 22 октября, грозит тюремное заключение, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

По данным правоохранительных органов, мужчина, запечатлённый на видео, оказался не единственной жертвой этой группы.

В тот вечер компания подростков напала на иностранца в центре города. Один из молодых людей ударил мужчину ногой по голове, после чего тот упал. Затем другой участник группы нанес пострадавшему ещё один удар и похитил у него кошелёк и телефон.

Очевидцы происшествия не остались в стороне — они подошли к пострадавшему, оказали помощь и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники установили, что избитый мужчина — гражданин Германии. Однако он не смог рассказать подробности случившегося, заявив лишь: «Я ничего не помню». Подростки, пришедшие ему на помощь, сообщили полицейским, что мужчину ограбили.

Муниципальная полиция оперативно задержала злоумышленников — они находились неподалёку от места нападения. Сначала был задержан один подросток, а затем — и остальные участники группы. При обыске у одного из них в кармане пальто нашли кошелёк и телефон пострадавшего немца. Подросток попытался оправдаться, утверждая, что вещи ему якобы передал друг.

Известно, что оба несовершеннолетних уже ранее попадали в поле зрения полиции. Суд назначил одному из них наказание, не связанное с лишением свободы, а второму грозит заключение.

Как выяснилось, гражданин Германии был не первой жертвой этой компании: по данным Государственной полиции, в тот же вечер подростки нападали и на других людей в расположенном поблизости парке. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что в обоих случаях действовала одна и та же группа.

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Флаги Латвии поднимут на телебашнях по всей стране
Личность: Баффетт уходит в тень
Латвия: а дороги у нас, оказывается, хорошие — мы и не знали…
Латвия: фермерам помогли неадекватно
Нидерланды: контроль продлён до лета
В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео (1)

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить (1)

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО) (1)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич (1)

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш (1)

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей (1)

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели (1)

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

