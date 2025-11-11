По данным правоохранительных органов, мужчина, запечатлённый на видео, оказался не единственной жертвой этой группы.

В тот вечер компания подростков напала на иностранца в центре города. Один из молодых людей ударил мужчину ногой по голове, после чего тот упал. Затем другой участник группы нанес пострадавшему ещё один удар и похитил у него кошелёк и телефон.

Очевидцы происшествия не остались в стороне — они подошли к пострадавшему, оказали помощь и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники установили, что избитый мужчина — гражданин Германии. Однако он не смог рассказать подробности случившегося, заявив лишь: «Я ничего не помню». Подростки, пришедшие ему на помощь, сообщили полицейским, что мужчину ограбили.

Муниципальная полиция оперативно задержала злоумышленников — они находились неподалёку от места нападения. Сначала был задержан один подросток, а затем — и остальные участники группы. При обыске у одного из них в кармане пальто нашли кошелёк и телефон пострадавшего немца. Подросток попытался оправдаться, утверждая, что вещи ему якобы передал друг.

Известно, что оба несовершеннолетних уже ранее попадали в поле зрения полиции. Суд назначил одному из них наказание, не связанное с лишением свободы, а второму грозит заключение.

Как выяснилось, гражданин Германии был не первой жертвой этой компании: по данным Государственной полиции, в тот же вечер подростки нападали и на других людей в расположенном поблизости парке. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что в обоих случаях действовала одна и та же группа.