Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, Ринкевич поблагодарил военнослужащих вооруженных сил Латвии и их семьи, а также союзников за поддержку в обороне страны. Он напомнил, что в этом году исполняется 90 лет со дня освящения памятника Свободы и первого почетного караула. Традиция была прервана в 1940 году, но восстановлена 33 года назад.

Ринкевич процитировал бывшего президента Латвии Альберта Квиесе, который при открытии памятника сказал: "Памятник говорит с нами из прошлого через настоящее в будущее", подчеркнув его значение как символа силы и решимости Латвии.

В заключение президент призвал граждан решительно оберегать страну не только в праздники, но и в будни. Как сообщалось, День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы армии независимой Латвии над войсками Бермонта 11 ноября 1919 года.

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

