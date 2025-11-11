Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, Ринкевич поблагодарил военнослужащих вооруженных сил Латвии и их семьи, а также союзников за поддержку в обороне страны. Он напомнил, что в этом году исполняется 90 лет со дня освящения памятника Свободы и первого почетного караула. Традиция была прервана в 1940 году, но восстановлена 33 года назад.

Ринкевич процитировал бывшего президента Латвии Альберта Квиесе, который при открытии памятника сказал: "Памятник говорит с нами из прошлого через настоящее в будущее", подчеркнув его значение как символа силы и решимости Латвии.

В заключение президент призвал граждан решительно оберегать страну не только в праздники, но и в будни. Как сообщалось, День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы армии независимой Латвии над войсками Бермонта 11 ноября 1919 года.