«Это решение зависит не от меня, завтра у нас общее собрание членов – конгресс, и мы чувствуем настроения перевозчиков. Есть предложения блокировать дороги и по подобным акциям», – сказал Микенас агентству BNS во вторник.

«Мы успокаиваем, разъясняем, но я не могу гарантировать, что высший руководящий орган ассоциации примет завтра», – добавил он.

В распространённом во вторник сообщении Linava заявила, что решение правительства о закрытии границы стало «жесткой экономической блокадой для перевозчиков», и потребовала открыть хотя бы один пограничный переход, обеспечить защиту и эвакуацию перевозчиков, а также подготовить меры по компенсации убытков.

После повторного обращения Литвы в понедельник вечером к Минску с просьбой открыть пограничные переходы "Мядининкай" и "Шальчининкай" для литовских перевозчиков Микенас не верит, что Белоруссия позволит перевозчикам вернуться домой.

«Давайте не будем смешными и не будем этого ожидать. Зная, как я понимаю, менталитет таких государств-террористов, давайте не будем ждать никаких уступок. Пока граница не будет открыта, грузовики не уедут», — сказал президент ассоциации агентству BNS.

«Я полностью уверен, что те транспортные средства, которые не поедут на стоянки, будут конфискованы», — заявил Микенас.

По данным белорусских СМИ, около 800 литовских грузовиков уже перемещены на стоянки у границы с Литвой: 70 - к Каменному Логу, 160 - к Беняконям, 220 - к Котловке и 350 - к Берестовице, а их водителям разрешено уехать.

По данным BNS, президент Александр Лукашенко в понедельник заявил, что за каждый припаркованный литовский грузовик будет взиматься ежедневная плата в размере 120 евро, а в случае неуплаты транспортные средства будут конфискованы.