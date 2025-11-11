Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

© LETA 11 ноября, 2025 17:57

Важно 2 комментариев

В связи с отказом Белоруссии выпустить около тысячи литовских грузовиков, застрявших там, президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava не исключает возможности перекрытия дорог оставшимися в Литве водителями. И всё же Эрландас Микенас говорит, что ассоциация не стремится к крайним мерам, но, по его словам, перевозчики разозлены и примут решение по этому вопросу на конгрессе в среду.

«Это решение зависит не от меня, завтра у нас общее собрание членов – конгресс, и мы чувствуем настроения перевозчиков. Есть предложения блокировать дороги и по подобным акциям», – сказал  Микенас агентству BNS во вторник.

«Мы успокаиваем, разъясняем, но я не могу гарантировать, что высший руководящий орган ассоциации примет завтра», – добавил он.

В распространённом во вторник сообщении Linava заявила, что решение правительства о закрытии границы стало «жесткой экономической блокадой для перевозчиков», и потребовала открыть хотя бы один пограничный переход, обеспечить защиту и эвакуацию перевозчиков, а также подготовить меры по компенсации убытков.

После повторного обращения Литвы в понедельник вечером к Минску с просьбой открыть пограничные переходы "Мядининкай" и "Шальчининкай" для литовских перевозчиков Микенас не верит, что Белоруссия позволит перевозчикам вернуться домой.

«Давайте не будем смешными и не будем этого ожидать. Зная, как я понимаю, менталитет таких государств-террористов, давайте не будем ждать никаких уступок. Пока граница не будет открыта, грузовики не уедут», — сказал президент ассоциации агентству BNS.

«Я полностью уверен, что те транспортные средства, которые не поедут на стоянки, будут конфискованы», — заявил Микенас.

По данным белорусских СМИ, около 800 литовских грузовиков уже перемещены на стоянки у границы с Литвой: 70 - к Каменному Логу, 160 - к Беняконям, 220 - к Котловке и 350 - к Берестовице, а их водителям разрешено уехать.

По данным BNS, президент Александр Лукашенко в понедельник заявил, что за каждый припаркованный литовский грузовик будет взиматься ежедневная плата в размере 120 евро, а в случае неуплаты транспортные средства будут конфискованы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Важно

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Важно

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:05 11.11.2025
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Кино: Миккельсен поймает монстра
Sfera.lv 7 часов назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 7 часов назад
Личность: Баффетт уходит в тень
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: фермерам помогли неадекватно
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: контроль продлён до лета
Sfera.lv 14 часов назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 3 дня назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео (2)

Важно 20:48

Важно 2 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить (2)

Мир 20:44

Мир 2 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО) (2)

Важно 20:36

Важно 2 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич (2)

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 2 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш (2)

Важно 20:22

Важно 2 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей (2)

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 2 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели (2)

Важно 20:14

Важно 2 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать