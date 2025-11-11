Скорость света: ученые открыли новый принцип работы микрочипов

Вместо того чтобы гонять по микросхеме электроны, новый чип направляет фотоны — частицы света, способные двигаться в тысячи раз быстрее и почти без потерь энергии.

Идея не нова, но реализовать её на практике долгое время мешали ограничения в производстве и управлении световыми потоками внутри микросхем.

Теперь исследователи показали, что фотонные схемы можно использовать не только для передачи данных, но и для вычислений.

Такой подход потенциально снимает главный барьер классических компьютеров — так называемое «узкое горлышко фон Неймана», возникающее между памятью и процессором.

Прототип работает на частоте 12,5 ГГц и демонстрирует резкое снижение энергопотребления. Учёные осторожны в прогнозах, но считают, что фотонные вычисления могут стать основой будущих систем искусственного интеллекта и квантовых сетей.

Главный прорыв — не в скорости, а в самой смене носителя:от электронов к свету.