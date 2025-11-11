Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Когда небо оказалось дешевле земли

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 14:36

Всюду жизнь 0 комментариев

10 ноября 1995 года EasyJet подняла в воздух свой первый рейс — из Лутона в Глазго. Тогда билет стоил 29 фунта, а реклама обещала: «слетай в Шотландию по цене пары джинсов».

И действительно: Levi’s тогда стоили 32 фунта

Тридцать лет спустя пара джинсов обойдётся уже в сотню фунтов, а билет — в те же 26 фунтов.
С поправкой на инфляцию — это вдвое дешевле, чем в 1995-м.

Пока жильё, еда и даже марка на конверте выросли в цене в разы, небо подешевело.

Средний дом в Британии подорожал с 51 000 фунто до 260 000 фунтов, почтовая марка — с 25 пенсов до 1,65 фунтов.
Даже Биг Мак вырос на 55 % в реальных ценах.
А перелёт из Лондона в Глазго — наоборот, стал доступнее.

Пилот первого рейса Фред Риветт вспоминает:

«EasyJet была дерзким экспериментом, а стала крупнейшей авиакомпанией страны».
Сегодня EasyJet отмечает юбилей символически — рейсом, где весь экипаж тридцатилетние. Целое поколение выросло вместе с ней и её главным конкурентом — Ryanair.

Кстати, Ryanair всё ещё летает из Риги — например, в брюссельский аэропорт Шарлеруа за 19,99 евро.
Тридцать лет спустя лозунг «по цене пары джинсов» снова звучит почти буквально…
если только вы покупаете джинсы не в магазине, а на китайских маркетплейсах.

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Важно

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"
Важно

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать