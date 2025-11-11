Когда небо оказалось дешевле земли

И действительно: Levi’s тогда стоили 32 фунта

Тридцать лет спустя пара джинсов обойдётся уже в сотню фунтов, а билет — в те же 26 фунтов.

С поправкой на инфляцию — это вдвое дешевле, чем в 1995-м.

Пока жильё, еда и даже марка на конверте выросли в цене в разы, небо подешевело.

Средний дом в Британии подорожал с 51 000 фунто до 260 000 фунтов, почтовая марка — с 25 пенсов до 1,65 фунтов.

Даже Биг Мак вырос на 55 % в реальных ценах.

А перелёт из Лондона в Глазго — наоборот, стал доступнее.

Пилот первого рейса Фред Риветт вспоминает:

«EasyJet была дерзким экспериментом, а стала крупнейшей авиакомпанией страны».

Сегодня EasyJet отмечает юбилей символически — рейсом, где весь экипаж тридцатилетние. Целое поколение выросло вместе с ней и её главным конкурентом — Ryanair.

Кстати, Ryanair всё ещё летает из Риги — например, в брюссельский аэропорт Шарлеруа за 19,99 евро.

Тридцать лет спустя лозунг «по цене пары джинсов» снова звучит почти буквально…

если только вы покупаете джинсы не в магазине, а на китайских маркетплейсах.