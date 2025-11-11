Когда небо оказалось дешевле земли

И действительно: Levi’s тогда стоили 32 фунта
Тридцать лет спустя пара джинсов обойдётся уже в сотню фунтов, а билет — в те же 26 фунтов.
С поправкой на инфляцию — это вдвое дешевле, чем в 1995-м.
Пока жильё, еда и даже марка на конверте выросли в цене в разы, небо подешевело.
Средний дом в Британии подорожал с 51 000 фунто до 260 000 фунтов, почтовая марка — с 25 пенсов до 1,65 фунтов.
Даже Биг Мак вырос на 55 % в реальных ценах.
А перелёт из Лондона в Глазго — наоборот, стал доступнее.
Пилот первого рейса Фред Риветт вспоминает:
«EasyJet была дерзким экспериментом, а стала крупнейшей авиакомпанией страны».
Сегодня EasyJet отмечает юбилей символически — рейсом, где весь экипаж тридцатилетние. Целое поколение выросло вместе с ней и её главным конкурентом — Ryanair.
Кстати, Ryanair всё ещё летает из Риги — например, в брюссельский аэропорт Шарлеруа за 19,99 евро.
Тридцать лет спустя лозунг «по цене пары джинсов» снова звучит почти буквально…
если только вы покупаете джинсы не в магазине, а на китайских маркетплейсах.