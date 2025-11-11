Код Матрицы родом из поваренной книги

Создатель визуального эффекта, дизайнер Саймон Уайтли из студии Animal Logic, признался, что легендарный “digital rain” появился после неудачной первой версии, которую Вачовски сочли «слишком западной». Им хотелось чего-то японского, похожего на мангу.

«Я всем говорю, что код Матрицы сделан из рецептов суши. Я отсканировал символы из японских кулинарных книг моей жены», — рассказал Уайтли в интервью CNET.

Он лично перерисовал все иероглифы, а художник Джастен Маршалл перенёс их в цифру.

Первоначально символы текли слева направо, но Уайтли решил повернуть их вертикально, как в настоящем японском письме.

Так родился один из самых узнаваемых визуальных образов кино.

Ирония в том, что код машины, символ техногенного мира, родился из книги о еде — самой органичной вещи на свете.