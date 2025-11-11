В России стали штрафовать за подписку на Телеграм-каналы

Жительницам Ростова-на-Дону и Батайска Алисе Анисимовой и Галине Зазимко назначены штрафы по административной статье об участии в деятельности "нежелательной" организации, сообщил вечером в понедельник, 10 ноября, близкий к силовикам Telegram-канал "Че по Ростову?"Решения приняли 23 октября Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону и 29 октября Батайский городской суд. Авторы "Че по Ростову?" опубликовали фотографии предполагаемых фигуранток административных дел, а также напомнили об уголовном деле, возбужденном ранее против членов "Антивоенного комитета России". Кроме того, авторы призвали "поделиться этой новостью с теми, кто активно читает оппозиционные каналы", и указали на опасность "обычной подписки" на объявленные "нежелательными" ресурсы.

Между тем оба судебных решения не были нигде опубликованы, в карточках дел подробности не приведены, отмечает издание "Агентство".

Адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов в интервью "Агентству" сообщил, что раньше не слышал о делах, возбужденных за подписки на соцсети "нежелательных" организаций в России, но такими преследованиями занимаются власти Беларуси. В РФ уже известно об административных делах за репосты публикаций "нежелательных" организаций.