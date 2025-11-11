Парламент Израиля одобрил в 1-м чтении смертную казнь для террористов

Для полного одобрения парламентом законопроекту, инициированному представительницей крайне правой партии "Оцма Йехудит" ("Еврейская сила") Лимор Сон Хар-Мелех, необходимо пройти еще второе и третье чтения. Как отмечает агентство AFP, поправка в уголовный кодекс предполагает возможность назначить смертную казнь палестинцу, убившему израильтянина, но не израильтянину, убившему палестинца.

В пояснительной записке к законопроекту его целью называется "пресечение терроризма в корне" и обеспечение "мощного сдерживающего фактора". В документе также указывается, что "террорист", осужденный за убийство по мотивам расизма или ненависти к обществу, в будущем должен "обязательным образом" наказываться смертным приговором. Кроме того, высшая мера наказания будет назначаться за деяния с "намерением причинить вред государству Израиль".

Смертная казнь в Израиля не применяется с 1962 года

На прошлой неделе законодательная инициатива получила одобрение комиссии кнессета по национальной безопасности. Против поправки выступил лидер ультраортодоксальной партии "Дегель ха-Тора" Дов Ландо, назвавший ее "провокацией ради провокации".

Законодательство Израиля допускает возможность смертной казни за определенные преступления, однако в последний раз смертный приговор приводили в исполнение в 1962 году, когда по решению суда в Иерусалиме был повешен нацистский преступник Адольф Эйхман - один из главных организаторов депортации европейских евреев в лагеря смерти.

Атака ХАМАС на Израиль и операция в секторе Газа

Нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения ближневосточного конфликта. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее заложники были обменяны, часть из них погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС, признанному США, ЕС и рядом других стран террористической организацией. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 68 тысяч палестинцев, еще свыше 170 тысяч ранены, утверждает подконтрольное радикальному исламистскому движению ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта статистика. Например, неясно, сколько среди погибших исламистских боевиков, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

В октябре 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня при посредничестве президента США Дональда Трампа.