Парламент Израиля одобрил в 1-м чтении смертную казнь для террористов

© Deutsche Welle 11 ноября, 2025 15:49

Мир

Депутаты кнессета поддержали в первом чтении поправку в уголовный кодекс, предполагающую смертную казнь для "террористов", осужденных за убийство по мотивам расизма или ненависти к обществу. Парламент Израиля принял в первом чтении законопроект о введении смертной казни для осужденных за терроризм. Документ вечером в понедельник, 10 ноября, поддержали 39 депутатов кнессета, против высказались 16.

Для полного одобрения парламентом законопроекту, инициированному представительницей крайне правой партии "Оцма Йехудит" ("Еврейская сила") Лимор Сон Хар-Мелех, необходимо пройти еще второе и третье чтения. Как отмечает агентство AFP, поправка в уголовный кодекс предполагает возможность назначить смертную казнь палестинцу, убившему израильтянина, но не израильтянину, убившему палестинца.

В пояснительной записке к законопроекту его целью называется "пресечение терроризма в корне" и обеспечение "мощного сдерживающего фактора". В документе также указывается, что "террорист", осужденный за убийство по мотивам расизма или ненависти к обществу, в будущем должен "обязательным образом" наказываться смертным приговором. Кроме того, высшая мера наказания будет назначаться за деяния с "намерением причинить вред государству Израиль".

Смертная казнь в Израиля не применяется с 1962 года

На прошлой неделе законодательная инициатива получила одобрение комиссии кнессета по национальной безопасности. Против поправки выступил лидер ультраортодоксальной партии "Дегель ха-Тора" Дов Ландо, назвавший ее "провокацией ради провокации".

Законодательство Израиля допускает возможность смертной казни за определенные преступления, однако в последний раз смертный приговор приводили в исполнение в 1962 году, когда по решению суда в Иерусалиме был повешен нацистский преступник Адольф Эйхман - один из главных организаторов депортации европейских евреев в лагеря смерти.

Атака ХАМАС на Израиль и операция в секторе Газа

Нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения ближневосточного конфликта. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее заложники были обменяны, часть из них погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС, признанному США, ЕС и рядом других стран террористической организацией. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 68 тысяч палестинцев, еще свыше 170 тысяч ранены, утверждает подконтрольное радикальному исламистскому движению ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта статистика. Например, неясно, сколько среди погибших исламистских боевиков, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

В октябре 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня при посредничестве президента США Дональда Трампа.

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 7 часов назад
Контрабандные шары парализовали Вильнюсский аэропорт
Bitnews.lv 7 часов назад
«Сегодня купить наркотики проще, чем алкоголь» — Ципуле
Bitnews.lv 8 часов назад
Екабпилс открыл новую дамбу на Даугаве
Bitnews.lv 8 часов назад
Футбол: «Аталанта» уволила Юрича
Sfera.lv 17 часов назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 3 дня назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

