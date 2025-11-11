Астма? Проверьте нет ли в квартире тараканов

В жилых комплексах Роли исследователи обнаружили, что в квартирах с тараканами уровень аллергенов и бактериальных эндотоксинов резко возрастает.

Особенно “отличились” самки — они производят вдвое больше эндотоксинов, чем самцы, просто потому что больше едят.

Эндотоксины — это фрагменты клеточных стенок бактерий, которые выделяются, когда бактерии погибают. Они попадают в воздух через тараканьи испражнения и пыль, оседая прежде всего на кухне, где много еды.

Когда службы дезинсекции избавляли жильё от насекомых, показатели аллергенов и токсинов резко снижались.

А там, где тараканов не трогали, загрязнение держалось стабильно высоким все полгода эксперимента.

Теперь учёные изучают, как именно сочетание тараканьих аллергенов и эндотоксинов влияет на развитие астмы.

И, кажется, это редкий случай, когда слово «чисто» буквально спасает дыхание.