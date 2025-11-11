В среду возможны туман и дождь — местами

Небо местами прояснится, местами ожидается кратковременный дождь, местами ожидается туман. Будет дуть слабый южный ветер, на побережье умеренный.
Температура воздуха ночью и утром составит 0..+6 градусов. Местами, по мере прояснения неба, на дорогах возможна гололедица.
Днём воздух прогреется до +5..+10 градусов.
В Риге 12 ноября преимущественно облачно, без существенных осадков. Возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит +4..+5 градусов, днём поднимется до +8 градусов.