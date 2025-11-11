Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бобры спасли проект за миллион (1)

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 14:00

Животные 1 комментариев

В чешском заповеднике Брды случилось то, чего не смогли добиться чиновники за семь лет.
Там, где государство планировало построить систему плотин для восстановления болот, работу выполнили бобры — и сделали это всего за две ночи.

С 2018 года проект оценивался в 30 миллионов крон (около 1,2 миллиона долларов).
Планы, тендеры, разрешения — бюрократия двигалась со скоростью улитки.
А потом пришли восемь бобров и просто начали строить.

И построили лучше. Теперь на месте сухого русла — цепочка водоёмов и ручьёв почти вдвое больше, чем предполагалось по чертежам.
Вода задерживается дольше, вернулись каменные раки и лягушки — редкие виды, исчезнувшие отсюда много лет назад.

Местные экологи не скрывают восхищения: «Бобры сделали то, на что мы собирались тратить миллионы. И сделали идеально».

Официальные лица признали, что природные “инженеры” превзошли проект.
Ведь когда природа берёт инициативу, она не ждёт согласования.

И остаётся только вопрос: может, иногда стоит позволить ей работать без печати и подписи?

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео (1)

Важно 20:48

Важно 1 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить (1)

Мир 20:44

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО) (1)

Важно 20:36

Важно 1 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич (1)

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 1 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш (1)

Важно 20:22

Важно 1 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей (1)

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 1 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели (1)

Важно 20:14

Важно 1 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

