С 2018 года проект оценивался в 30 миллионов крон (около 1,2 миллиона долларов).

Планы, тендеры, разрешения — бюрократия двигалась со скоростью улитки.

А потом пришли восемь бобров и просто начали строить.

И построили лучше. Теперь на месте сухого русла — цепочка водоёмов и ручьёв почти вдвое больше, чем предполагалось по чертежам.

Вода задерживается дольше, вернулись каменные раки и лягушки — редкие виды, исчезнувшие отсюда много лет назад.

Местные экологи не скрывают восхищения: «Бобры сделали то, на что мы собирались тратить миллионы. И сделали идеально».

Официальные лица признали, что природные “инженеры” превзошли проект.

Ведь когда природа берёт инициативу, она не ждёт согласования.

И остаётся только вопрос: может, иногда стоит позволить ей работать без печати и подписи?