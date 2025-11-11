Мобильного интернета не будет до конца войны: в России первый регион объявил о тотальных ограничениях

В правительстве региона для обоснования ограничений сослались на принятое «на прошлой неделе федеральным центром» решение о расширении «зоны безопасности» вокруг стратегических объектов. Власти подчеркнули, что речь идет о постоянно действующих ограничениях, а не временных мерах на время атаки украинских дронов. Под отключения, по словам Ягфарова, попали в том числе жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания.

Жителям Ульяновской области напомнили о так называемом «белом списке» интернет-сервисов, которые должны быть доступны во время отключений. В него входят «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир» и другие. Кроме того, людям посоветовали пользоваться общественными сетями WiFi — например, в МФЦ. Всего таких точек в Ульяновской области около 450, пояснили на пресс-конференции.