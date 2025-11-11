Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мобильного интернета не будет до конца войны: в России первый регион объявил о тотальных ограничениях

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 13:23

Мир 0 комментариев

В Ульяновской области запрет доступа к мобильному интернету будет действовать до конца войны против Украины, заявили в правительстве региона на пресс-конференции 8 ноября. По словам областного министра цифрового развития Олега Ягфарова, ульяновские власти не могут повлиять на это решение, так как оно принимается федеральным центром для обеспечения «государственной безопасности», и ограничение будет снято только по решению Москвы. Проблемы с доступом в сеть в Ульяновской области наблюдаются уже больше недели, пишет The Moscow Times.

В правительстве региона для обоснования ограничений сослались на принятое «на прошлой неделе федеральным центром» решение о расширении «зоны безопасности» вокруг стратегических объектов. Власти подчеркнули, что речь идет о постоянно действующих ограничениях, а не временных мерах на время атаки украинских дронов. Под отключения, по словам Ягфарова, попали в том числе жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания.

Жителям Ульяновской области напомнили о так называемом «белом списке» интернет-сервисов, которые должны быть доступны во время отключений. В него входят «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир» и другие. Кроме того, людям посоветовали пользоваться общественными сетями WiFi — например, в МФЦ. Всего таких точек в Ульяновской области около 450, пояснили на пресс-конференции.

 

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

