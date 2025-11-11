Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

В этом году школам не хватит фруктов

© LETA 11 ноября, 2025 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году программа "Молоко и фрукты для школ", в рамках которой воспитанники детских садов и школьники получают бесплатное молоко, фрукты и овощи, охватит почти 254 тыс. детей более чем в 1200 учебных заведениях. Однако из-за плохого урожая фермеры и поставщики услуг питания для школ обеспокоены, хватит ли самых популярных продуктов до конца учебного года.

В Валмиерской начальной школе еще до обеденной перемены на каждом столе аккуратно разложены пакетики с молоком и яблоки, и именно они исчезают первыми. "Наши наблюдения показывают, что молоко и фрукты очень востребованы - после обеда на столах практически ничего не остается", - говорит директор школы Мартиньш Ветра. В фермерском хозяйстве "Pīlādži", которое уже много лет поставляет фрукты в школы, урожай в этом году значительно меньше.

Если в прошлом году было собрано почти 200 тонн яблок и груш, то в этом - лишь около 50 тонн, а по договору предприятие должно поставлять фрукты примерно в 70 учебных заведений по всей стране. "Часть школ, которые мы обычно обслуживаем, в этот раз снабжают другие - коллеги из кооператива, у которых больше садов и лучше урожай", - рассказал владелец хозяйства Янис Зилверс. Предприятие "Fristar", поставляющее услуги питания для 50 школ Риги, Валмиеры и других городов, отмечает, что последствия плохого урожая ощутимы и есть опасения, сможет ли предприятие гарантировать поставки фруктов и молока в новом году. "По словам фермеров, они смогут обеспечить продукцию до декабря.

Что будет дальше до конца учебного года - пока сказать сложно", - говорит представитель предприятия Катрина Сакалауска. Если кто-то из фермеров не сможет выполнить обязательства по программе, к поставкам будут привлечены другие латвийские производители, у которых больше запас фруктов. (Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Важно

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Важно

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:05 11.11.2025
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Испания: король приехал в Китай
Sfera.lv 7 часов назад
Перевозчики предупредили о возможных перебоях в регионах
Bitnews.lv 7 часов назад
Личность: Баффетт уходит в тень
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: а дороги у нас, оказывается, хорошие — мы и не знали…
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: фермерам помогли неадекватно
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: контроль продлён до лета
Sfera.lv 14 часов назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать