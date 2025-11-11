Миллионы евро — на свалку: почему латвийцы перестали прививаться от ковида?

Этого количества, по оценкам руководителя службы инфекционного надзора больницы Страдиньша Уги Думписа, хватило бы для вакцинации всех представителей групп риска - людей, у которых вирус может вызвать тяжелые, порой смертельные осложнения.

Однако многие, считая, что опасный вирус, который с начала пандемии унес по всему миру жизни более шести миллионов человек, со временем стал слабее, перестали его бояться. SARS-CoV-2 действительно претерпел значительные мутации, а иммунитет, выработавшийся у людей после повторных заражений и вакцинаций, снизил клиническую тяжесть инфекции.

Не только в Латвии, но и во многих других странах люди больше не видят необходимости в ежегодной вакцинации. В США, например, охват вакцинации взрослого населения в конце декабря 2024 года составлял примерно 21% - это самый низкий показатель с момента появления вакцин против "Covid-19", при этом он в два раза меньше охвата вакцинацией против гриппа (42%), сообщает "The New England Journal of Medicine".

В Латвии врачи не выражают особой обеспокоенности по поводу случаев смерти от вируса, так как их немного: с начала осени умерли 20 человек, у которых был "Covid-19".

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, пациентов с "Covid-19", которые находятся на лечении в больницах, тоже немного

. За пять лет, прошедших с момента появления "Covid-19", риски стали меньше и люди расслабились, перестав задумываться о прививках.

Однако врачи не считают нормальной ситуацию, когда в госбюджете не предусмотрено средств на повышение охвата вакцинацией - на разъяснительные кампании о новых вакцинах и необходимости прививок, особенно для людей из групп повышенного риска.

Формально информацию можно найти на сайтах медицинских учреждений, но, поскольку люди не любят искать и читать официальные материалы, им нужно преподносить сведения максимально просто и наглядно - через визуальные сообщения в СМИ. Важную роль в этом играют и семейные врачи.

(Latvijas Avīze)