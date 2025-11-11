Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Миллионы евро — на свалку: почему латвийцы перестали прививаться от ковида?

© LETA 11 ноября, 2025 09:43

Новости Латвии 0 комментариев

На прошлой неделе правительство "выбросило" в контейнеры для медицинских отходов более 4 млн евро. Именно столько стоили 83 508 доз вакцины против "Covid-19" производства "Pfizer", которые пришлось уничтожить.

Этого количества, по оценкам руководителя службы инфекционного надзора больницы Страдиньша Уги Думписа, хватило бы для вакцинации всех представителей групп риска - людей, у которых вирус может вызвать тяжелые, порой смертельные осложнения.

Однако многие, считая, что опасный вирус, который с начала пандемии унес по всему миру жизни более шести миллионов человек, со временем стал слабее, перестали его бояться. SARS-CoV-2 действительно претерпел значительные мутации, а иммунитет, выработавшийся у людей после повторных заражений и вакцинаций, снизил клиническую тяжесть инфекции.

Не только в Латвии, но и во многих других странах люди больше не видят необходимости в ежегодной вакцинации. В США, например, охват вакцинации взрослого населения в конце декабря 2024 года составлял примерно 21% - это самый низкий показатель с момента появления вакцин против "Covid-19", при этом он в два раза меньше охвата вакцинацией против гриппа (42%), сообщает "The New England Journal of Medicine".

В Латвии врачи не выражают особой обеспокоенности по поводу случаев смерти от вируса, так как их немного: с начала осени умерли 20 человек, у которых был "Covid-19".

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, пациентов с "Covid-19", которые находятся на лечении в больницах, тоже немного

. За пять лет, прошедших с момента появления "Covid-19", риски стали меньше и люди расслабились, перестав задумываться о прививках.

Однако врачи не считают нормальной ситуацию, когда в госбюджете не предусмотрено средств на повышение охвата вакцинацией - на разъяснительные кампании о новых вакцинах и необходимости прививок, особенно для людей из групп повышенного риска.

Формально информацию можно найти на сайтах медицинских учреждений, но, поскольку люди не любят искать и читать официальные материалы, им нужно преподносить сведения максимально просто и наглядно - через визуальные сообщения в СМИ. Важную роль в этом играют и семейные врачи.

(Latvijas Avīze)

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

