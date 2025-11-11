Специалисты оценили состояние латвийских дорог: согласны?

Согласно данным LVC, из всех главных государственных дорог в хорошем и очень хорошем состоянии находятся 1240 км, что составляет 74% их общей протяженности. В удовлетворительном состоянии - 302,8 км (18%), в плохом - 133,2 км (8%).

Среди региональных дорог в хорошем и очень хорошем состоянии находятся 2826,7 км (52%), в удовлетворительном - 1318 км (24%) и столько же - в плохом состоянии.

Лаздовскис отметил, что существенных улучшений в сети дорог местного значения не наблюдается. Это крупнейшая сеть дорог в стране, в основном гравийных, общая протяженность которых превышает 10 000 км. Среди дорог местного значения в хорошем и очень хорошем состоянии находятся 1688,7 км (13%), в удовлетворительном - 4805,4 км (38%), в плохом - 6189,9 км (49%).

Руководитель предприятия сообщил, что LVC в настоящее время реализует программу соединения центров волостей дорогами с асфальтовым покрытием. "Для каждого населенного пункта это важное событие, люди его ждут и высоко ценят, но, учитывая размеры сети дорог местного значения, говорить о значительном улучшении пока не приходится", - сказал он.

Что касается главных дорог страны, то основные задачи связаны с интенсивностью движения и ожиданиями людей, которые хотят видеть безопасные, скоростные четырехполосные дороги, соответствующие требованиям 21-го века. "Это огромный вызов, но что касается состояния покрытия, то на основных дорогах достигнут значительный прогресс", - отметил Лаздовскис.

Он добавил, что значительно улучшилась ситуация и на региональных дорогах. "Приведен в порядок участок до Алуксне, завершен весь маршрут Гулбене-Плявиняс, а в этом году будет завершен последний участок между Мадоной и Гулбене. В этом году также начат и будет завершен в следующем году участок перед Балви. Таким образом, все крупные краевые центры будут соединены дорогами с качественным асфальтовым покрытием", - отметил Лаздовскис.