Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Специалисты оценили состояние латвийских дорог: согласны?

© LETA 11 ноября, 2025 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Состояние покрытия основных и региональных дорог Латвии оценивается как хорошее, сказал в интервью агентству ЛETA председатель правления ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Мартиньш Лаздовскис.

Согласно данным LVC, из всех главных государственных дорог в хорошем и очень хорошем состоянии находятся 1240 км, что составляет 74% их общей протяженности. В удовлетворительном состоянии - 302,8 км (18%), в плохом - 133,2 км (8%).

Среди региональных дорог в хорошем и очень хорошем состоянии находятся 2826,7 км (52%), в удовлетворительном - 1318 км (24%) и столько же - в плохом состоянии.

Лаздовскис отметил, что существенных улучшений в сети дорог местного значения не наблюдается. Это крупнейшая сеть дорог в стране, в основном гравийных, общая протяженность которых превышает 10 000 км. Среди дорог местного значения в хорошем и очень хорошем состоянии находятся 1688,7 км (13%), в удовлетворительном - 4805,4 км (38%), в плохом - 6189,9 км (49%).

Руководитель предприятия сообщил, что LVC в настоящее время реализует программу соединения центров волостей дорогами с асфальтовым покрытием. "Для каждого населенного пункта это важное событие, люди его ждут и высоко ценят, но, учитывая размеры сети дорог местного значения, говорить о значительном улучшении пока не приходится", - сказал он.

Что касается главных дорог страны, то основные задачи связаны с интенсивностью движения и ожиданиями людей, которые хотят видеть безопасные, скоростные четырехполосные дороги, соответствующие требованиям 21-го века. "Это огромный вызов, но что касается состояния покрытия, то на основных дорогах достигнут значительный прогресс", - отметил Лаздовскис.

Он добавил, что значительно улучшилась ситуация и на региональных дорогах. "Приведен в порядок участок до Алуксне, завершен весь маршрут Гулбене-Плявиняс, а в этом году будет завершен последний участок между Мадоной и Гулбене. В этом году также начат и будет завершен в следующем году участок перед Балви. Таким образом, все крупные краевые центры будут соединены дорогами с качественным асфальтовым покрытием", - отметил Лаздовскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Важно

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”
Важно

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:05 11.11.2025
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Кино: Миккельсен поймает монстра
Sfera.lv 7 часов назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 7 часов назад
Флаги Латвии поднимут на телебашнях по всей стране
Bitnews.lv 8 часов назад
Личность: Баффетт уходит в тень
Sfera.lv 8 часов назад
Швейцария: гномы не размножаются; и остальные тоже…
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: фермерам помогли неадекватно
Sfera.lv 8 часов назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать