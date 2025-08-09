«Русские классики — на вынос»: как Латвия стала частью крупнейшей книжной кражи в Европе

Фигурантом дела стал гражданин Грузии Бека Цирекидзе — реставратор и коллекционер антикварных книг, ранее судимый за кражу из музея в Тбилиси. В Латвии его признали виновным в пособничестве: он девять раз посещал библиотеку, «осматривал, фотографировал и подробно исследовал» книги, позже украденные другим лицом. Сам Цирекидзе утверждает, что ни в чём не виноват, а подозреваемого якобы знал лишь по случайному знакомству на рижском рынке — они делили номер в гостинице, где, по его словам, «просто беседовали о редких книгах».

Задержали Цирекидзе в ноябре 2022 года в Риге — прямо в гостинице, когда он только вышел из душа. Латвийский суд приговорил его к шести месяцам за пособничество, этот срок он полностью отсидел в следственной тюрьме. Затем его экстрадировали в Эстонию, где судили уже за кражу книг в Тарту. Там он получил два года тюрьмы, а позже, за эпизод в Таллине, — ещё год и три месяца.

В Эстонии он отбывает наказание в тюрьме, где разрешены звонки и интервью — отсюда он и рассказал BBC:

«Полкило золота, которое стоит 50 тысяч евро, охраняют двадцать два вооружённых человека. Две книги, которые стоят 50 тысяч евро, лежат где-то в Европе в библиотеке, и их охраняет одна маленькая старушка».

Латвийский эпизод оказался лишь частью крупнейшей серии библиотечных краж в Европе со времён Второй мировой. С весны 2022 года по осень 2023-го прижизненные издания Пушкина, Гоголя и других классиков исчезли как минимум из дюжины библиотек по всей Европе — от Парижа и Женевы до Вильнюса и Варшавы. Где-то книги подменяли на искусные копии, где-то просто выносили из залов.

По версии следствия, некоторые украденные издания позже всплыли на аукционах в Москве — с дореволюционными шифрами библиотек, но без современных штампов. Один из подозреваемых, Михаил Замтарадзе, признал в суде в Вильнюсе, что получил за кражу книг 30 тыс. долларов в криптовалюте и отправил их через Беларусь.