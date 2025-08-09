Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Русские классики — на вынос»: как Латвия стала частью крупнейшей книжной кражи в Европе

© BBC 9 августа, 2025 07:17

В апреле 2022 года Латвийская национальная библиотека стала жертвой международной преступной схемы: из фонда редких книг исчезли три раритета — прижизненное издание Пушкина и два сборника русского футуриста Крученых. Книги были украдены всего через день после аналогичной кражи в Тартуской библиотеке, а еще через два дня — из библиотеки в Таллине. Преступники, по версии следствия, перемещались по Балтийским странам автобусами.

Фигурантом дела стал гражданин Грузии Бека Цирекидзе — реставратор и коллекционер антикварных книг, ранее судимый за кражу из музея в Тбилиси. В Латвии его признали виновным в пособничестве: он девять раз посещал библиотеку, «осматривал, фотографировал и подробно исследовал» книги, позже украденные другим лицом. Сам Цирекидзе утверждает, что ни в чём не виноват, а подозреваемого якобы знал лишь по случайному знакомству на рижском рынке — они делили номер в гостинице, где, по его словам, «просто беседовали о редких книгах».

Задержали Цирекидзе в ноябре 2022 года в Риге — прямо в гостинице, когда он только вышел из душа. Латвийский суд приговорил его к шести месяцам за пособничество, этот срок он полностью отсидел в следственной тюрьме. Затем его экстрадировали в Эстонию, где судили уже за кражу книг в Тарту. Там он получил два года тюрьмы, а позже, за эпизод в Таллине, — ещё год и три месяца.

В Эстонии он отбывает наказание в тюрьме, где разрешены звонки и интервью — отсюда он и рассказал BBC:
«Полкило золота, которое стоит 50 тысяч евро, охраняют двадцать два вооружённых человека. Две книги, которые стоят 50 тысяч евро, лежат где-то в Европе в библиотеке, и их охраняет одна маленькая старушка».

Латвийский эпизод оказался лишь частью крупнейшей серии библиотечных краж в Европе со времён Второй мировой. С весны 2022 года по осень 2023-го прижизненные издания Пушкина, Гоголя и других классиков исчезли как минимум из дюжины библиотек по всей Европе — от Парижа и Женевы до Вильнюса и Варшавы. Где-то книги подменяли на искусные копии, где-то просто выносили из залов.

По версии следствия, некоторые украденные издания позже всплыли на аукционах в Москве — с дореволюционными шифрами библиотек, но без современных штампов. Один из подозреваемых, Михаил Замтарадзе, признал в суде в Вильнюсе, что получил за кражу книг 30 тыс. долларов в криптовалюте и отправил их через Беларусь.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

