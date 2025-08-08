Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Неожиданная находка: в болдерайском карьере обнаружилась подводная лодка

8 августа, 2025 14:26

Подводная лодка в карьере — звучит как шутка, но это реальность. На дне Болдерайского карьера в Риге дайверы нашли самодельную субмарину, которая пролежала там больше 15 лет. Журналисты LSM+ изучили находку и даже смогли найти её создателя.

«Я всем друзьям в шутку говорил: когда там найдут подводную лодку, вот тогда я туда нырну. И тут позавчера... Вот она и есть», — говорит Мартиньш Шайтерс.

Он показывает нам кадры погружения на дно Болдерайского карьера — и действительно на них самодельная подводная лодка. Её во время погружения нашёл друг Мартиньша Василий. Он занимается очисткой водоёмов и поиском потерянных предметов.

«Приезжает ко мне, говорит: Мартиньш, я тут нашёл подводную лодку. Я говорю: ты в своём уме? Он: да, поехали, давай посмотрим. Тогда мы позавчера нырнули, посмотрели — да, действительно, есть. Пометили место и вчера уже вернулись с подводной видеокамерой, сняли это все и позже уже подняли на поверхность», — продолжает рассказывает Мартиньш.

«По нашей информации, она утонула 15 лет назад примерно. Аккумулятор, естественно, уже никакой. Но у неё есть три двигателя. Два из этих двигателей работали. Когда мы подключили новый аккумулятор, она заработала», — говорит он и демонстрирует работу двигателя.

На подъём подлодки с глубины 4-5 метров ушло около получаса. Весит она больше 150 килограммов.

«Самое трудное было вынести её, когда она уже была уже на мели. В воде мы используем специальный мешок надувной, который поднимает на поверхность. Мы его просто тянем, буксируем. А когда она на поверхности была, тогда уже просто четыре мужика взяли её и с трудом загрузили», — делится он.

Мартиньш изучил конструкцию лодки — говорит, не безопасная.

«У неё нет нормальной системы контроля глубины. Это во-первых. Во вторых, нету объёма для воздуха, для дыхания. На самом деле здесь в верхней части образуется такой воздушный пузырь, который находится, где голова пилота. Этот объем, на мой взгляд, очень маленький. Там буквально за две-три минуты этот кислород расходуется, там появляется углекислый газа, и человек теряет сознание

Подводная лодка такой конструкции может или плавать на поверхности, или лежать на дне, но она не может занять промежуточное положение. Как велосипеду, чтобы он стоял прямо, нужна скорость, так и здесь [чтобы она могла занять промежуточное положение в толще воды] тоже нужна скорость и нужны рули по глубине, которых здесь в этой конструкции нет», — объясняет он, что не так с этим плавсредством.

В целом в этой субмарине очень мало места, но все продумано. Есть специальное место для ног, для головы. Но вот забираться сюда очень неудобно. Трудно представить, как первый испытатель этой подводной лодки смог отсюда выбраться: это очень непростая задача.

«Я бы туда не полез в таком нырять. Я считаю, эта конструкция немножко нехорошая», — говорит Мартиньш Шайтерс.

Но что это за лодка и как она оказалась на дне карьера? LSM+ удалось найти её создателя. Это Юрий Цветков. На видеокадрах, снятых 15 лет назад, его изобретение готово к испытаниям.

«Всю жизнь пытался построить что-нибудь такое интересное», — рассказывает он LSM+.

И построил. Из стекловолокна и эпоксидной смолы. Два из трёх пропеллеров тоже собственного производства.

«Планов было миллион и даже миллиард. Я чертил, изобретал... Ну, конструкция была не особо хорошей. Сначала сделал один движок. Руль и тяги идут железные. Мне не понравилось, что медленно плавает, поставил сверху ещё двигатель», — продолжает он.

Первый же спуск на воду оказался для лодки единственным.

«Я думал, чуть-чуть притоплю её! Ну, переборщил. Она пошла под воду. А там холодно! Я в рубашке, в джинсах. Там холодно, темно и страшно. (смеется) Если бы потерял сознание, не выплыл бы. Когда выплыл, я уже ничего не понимал. До берега кое-как доплыл. Все смотрят. Я на берег упал и лежу, отдыхаю», — вспоминает он события 15-летней давности.

После того, как лодка затонула, Юрий, по его словам, пытался найти её с помощью дайверов, но безуспешно. Впрочем, не сдался и, оказывается, построил еще одну подлодку, двухместную.

Так что, если однажды увидите в воде нечто подобное, не удивляйтесь: это «всего лишь» подводная лодка.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Турция: у американцев отобрали посольство
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

