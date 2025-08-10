"Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Отступать от этого никто не будет и не сможет", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир". "Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают", - продолжил Зеленский.

Президент Украины заверил также, что Киев готов работать с президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами "ради реального и, главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы".

Ранее, 8 августа, Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что собирается провести 15 августа личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Незадолго до этого глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной будет предусматривать некий "обмен территориями". "Произойдет некоторый обмен территориями к обоюдному благу... Мы что-то вернем, мы что-то обменяем", - заявил он, добавив, что конкретный разговор об этом пойдет в ближайшее время.