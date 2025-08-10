Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зеленский: Украина не отдаст территории в обмен на мир с Россией (3)

© Meduza.io 10 августа, 2025 08:39

3 комментариев

Украина не готова на заключение мира с Россией, которое подразумевает ее отказ от определенных территорий. Это следует из заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанного им в Telegram в субботу, 9 августа.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Отступать от этого никто не будет и не сможет", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир". "Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают", - продолжил Зеленский.

Президент Украины заверил также, что Киев готов работать с президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами "ради реального и, главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы".

Ранее, 8 августа, Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что собирается провести 15 августа личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Незадолго до этого глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной будет предусматривать некий "обмен территориями". "Произойдет некоторый обмен территориями к обоюдному благу... Мы что-то вернем, мы что-то обменяем", - заявил он, добавив, что конкретный разговор об этом пойдет в ближайшее время.

Комментарии (3) 225 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (3)

14:53

3 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (3)

14:00

3 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

13:45

3 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

13:26

3 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

13:02

3 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

12:54

3 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

12:35

3 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

