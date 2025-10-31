Плату за энергетическую независимость от России уже включили в счета за электричество

Госкомпания Elering утвердила плату за балансирующую мощность — 3,73 евро за мегаватт-час. Она будет взиматься как с потребителей, так и с производителей электроэнергии и направлена на финансирование резервов, необходимых для поддержания частоты в энергосистеме.

«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», – отметил председатель правления Elering Калле Килк.

Потребители впервые оплатят новый сбор в феврале, когда получат счета за январь. Для среднего домохозяйства с потреблением около 250 кВт·ч ежемесячный счёт увеличится примерно на 1,2 евро с учётом НДС.

С тем же периодом вводится и второй платёж — за надёжность энергоснабжения. Он предназначен для покрытия расходов на поддержание управляемых мощностей, которые должны компенсировать нестабильность производства электроэнергии из возобновляемых источников. Этот сбор увеличит счета домохозяйств примерно на 2 евро в месяц.