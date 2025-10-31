Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Евробраконьеры облюбовали Лиепайский заказник и попались инспекторам

Редакция PRESS 31 октября, 2025 19:09

ЧП и криминал 0 комментариев

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Инспекторы DAP обнаружили нарушителей во время рейда по охраняемой территории. Для приманивания птиц охотники использовали записи птичьих голосов, что является серьёзным нарушением. Кроме того, один из мужчин применял запрещённое полуавтоматическое оружие с магазином более трёх патронов.

«Использование звуковых записей при охоте — грубое нарушение, противоречащее законам, этике охоты и принципам сохранения природного баланса», – подчеркнула Ралле.

Так как незаконная охота велась в особо охраняемой природной зоне, DAP передала материалы в Государственную полицию с просьбой начать уголовное производство.

Это уже второй случай за месяц, когда в Лиепайском озере выявлена подобная незаконная охота с использованием аудиозаписей.

Лиепайское озеро — место обитания редких и охраняемых видов, включая камышовку вертлявую, большой выпи,  лугового луня и коростеля. С 2004 года заповедник входит в европейскую сеть охраняемых территорий Natura 2000.

DAP напоминает, что охота в таких зонах регулируется не только законом «Об охоте», но и индивидуальными правилами охраны, а также законом «О защите видов и биотопов». Соблюдение этих норм — часть общей ответственности общества за сохранение биоразнообразия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 31.10.2025
Эстония: за энергетическую независимость заплатят жители
Sfera.lv 4 часа назад
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 5 часов назад
Балтия: в магазин придётся идти самим
Sfera.lv 5 часов назад
В Валмиере пытались доставить в тюрьму телефон в… арбалете
Bitnews.lv 5 часов назад
В Рижском зоопарке родились четыре капибары
Bitnews.lv 5 часов назад
Южный мост в Риге переходит на зимний скоростной режим
Bitnews.lv 5 часов назад
Контрабандные шары из Беларуси снова нарушили работу Вильнюсского аэропорта
Bitnews.lv 5 часов назад
Латвия: проверьте шины вашей машины
Sfera.lv 7 часов назад

Сбежавший из калининградского поезда россиянин найден в Финляндии: прошёл через Латвию?

Важно 19:09

Важно 0 комментариев

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Читать

Politico: «Темная сторона правления Зеленского»

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Читать

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

Хэллоуин — полиция и медики на страже

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

Читать

В Латвии станет поездом меньше — на год

Бизнес 18:35

Бизнес 0 комментариев

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

Читать

Плату за энергетическую независимость от России уже включили в счета за электричество

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

Читать