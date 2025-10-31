Евробраконьеры облюбовали Лиепайский заказник и попались инспекторам

Инспекторы DAP обнаружили нарушителей во время рейда по охраняемой территории. Для приманивания птиц охотники использовали записи птичьих голосов, что является серьёзным нарушением. Кроме того, один из мужчин применял запрещённое полуавтоматическое оружие с магазином более трёх патронов.

«Использование звуковых записей при охоте — грубое нарушение, противоречащее законам, этике охоты и принципам сохранения природного баланса», – подчеркнула Ралле.

Так как незаконная охота велась в особо охраняемой природной зоне, DAP передала материалы в Государственную полицию с просьбой начать уголовное производство.

Это уже второй случай за месяц, когда в Лиепайском озере выявлена подобная незаконная охота с использованием аудиозаписей.

Лиепайское озеро — место обитания редких и охраняемых видов, включая камышовку вертлявую, большой выпи, лугового луня и коростеля. С 2004 года заповедник входит в европейскую сеть охраняемых территорий Natura 2000.

DAP напоминает, что охота в таких зонах регулируется не только законом «Об охоте», но и индивидуальными правилами охраны, а также законом «О защите видов и биотопов». Соблюдение этих норм — часть общей ответственности общества за сохранение биоразнообразия.