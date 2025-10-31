Хэллоуин — полиция и медики на страже

Латвийские медики не отстали от своих коллег из полиции и выложили в открытый доступ секретные данные о том, что происходит в это же время..
К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября.
Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.
Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.
Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.
Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.
В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.
С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.
