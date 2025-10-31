Сбежавший из калининградского поезда россиянин найден в Финляндии: прошёл через Латвию?

По словам прокурора, Мухаметов будет передан Литве, но сроки пока неизвестны. После возвращения будет решаться вопрос о его статусе:

«Если он просит политического убежища — это одно. Если же он просто незаконно пересёк границу, то это другое», — заявил Брадунас.

По информации 15min, россиянин действительно пытался получить убежище в Финляндии, однако получил отказ.

Мухаметов, 2004 года рождения, сбежал из поезда в июне, когда состав проходил по территории Литвы между станциями Пилвишкяй и Кибартай. Кондуктор заметил открытую дверь и сообщил о возможном побеге.

Прокуратура Литвы возбудила дело о незаконном пересечении границы, хотя ранее Пограничная служба не усмотрела состава преступления.

Калининградский транзит осуществляется на основании соглашения между ЕС и Россией, регулирующего передвижение поездов через территорию Литвы.