Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину почти четыре года назад, глава государственной энергокомпании Ukrenergo Владимир Кудрицкий боролся за то, чтобы не допустить блэкаутов. Ему удалось сохранить работу энергосистемы, несмотря на ракетные и дроновые удары, и он заслужил уважение в энергетической отрасли. Но в 2024 году его внезапно вынудили уйти в отставку.

Это увольнение, вызвавшее тревогу в энергетическом сообществе и в Брюсселе, Кудрицкий объяснил как результат «непрерывной централизации власти», которую, по его словам, проводят президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Он утверждал, что боится прихода к управлению «коррумпированных людей».

На прошлой неделе Кудрицкий оказался в стеклянной кабине суда в центре Киева, где его обвинили в растрате. Оппозиционные депутаты и гражданские активисты считают это примером того, как украинское руководство использует lawfare — «правовые войны» — чтобы запугивать оппонентов и заставлять критиков замолчать, обвиняя их в коррупции или сотрудничестве с Россией.

В офисе президента комментариев не дали.

Похожая судьба постигла и Петра Порошенко, предшественника Зеленского, которому предъявлены обвинения в коррупции. В этом году против него введены санкции, фактически блокирующие финансовые операции и способные не допустить его участия в выборах. Порошенко заявил, что Зеленский проявляет «ползучий авторитаризм» и стремится устранить конкурентов.

По словам депутата Николая Княжицкого, использование судов для дискредитации оппозиции лишь усилится по мере подготовки администрации к возможным выборам: «Они расчищают поле для нечестных выборов».

Глава Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк также назвала дело Кудрицкого политическим. Она отмечает, что речь идёт о контракте семилетней давности, по которому подрядчик даже не начал работу, а выплаченный аванс был возвращён. «Нет признаков, что он получил выгоду», — говорит Каленюк.

Депутат Инна Совсун добавила: «Не было ни ущерба, ни личного обогащения. Это всё выглядит политически мотивированным». Суд назначил залог в 325 000 долларов, чтобы освободить Кудрицкого из-под ареста.

Один из украинских советников, пожелавший остаться анонимным, отверг утверждения о политической мотивации, заявив, что выводы можно делать лишь после полного рассмотрения дела.

Бывшая вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что происходящее «выглядит плохо и внутри страны, и перед международными партнёрами», особенно на фоне приближающейся зимы, когда Киев добивается помощи ЕС для энергетического сектора.

Некоторые энергетики полагают, что уголовное преследование может быть попыткой заранее найти «козлов отпущения» на случай, если энергосистема Украины не выдержит новых ударов. По данным Украинской правды, бывшие чиновники отрасли опасаются, что их обвинят в недостаточной подготовке к зиме.

«Им нужен виновный. Уже сейчас температура в киевских квартирах — около 10 градусов, и возможны длительные отключения», — цитирует Politico источник, близкий к правительству.

Эксперт Атлантического совета Адриан Каратыцкий, автор книги Battleground Ukraine, заявил:

«Зеленский остаётся вдохновляющим и смелым лидером во время войны, но в его правлении действительно есть тревожные элементы».