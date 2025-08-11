Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Человек-провокация» Кристиан Бректе: «В Латвии образовалась культурная яма» (2)

© Lsm.lv 11 августа, 2025 09:25

Человеком-провокацией скандального художника назвали на портале LSM.LV. Он стал гостем программы Латвийского радио Monopols, где с ним побеседовали о его творчестве и о культурной жизни в Латвии.

О реакции общественности:

Иногда какая-нибудь тетушка на улице, проходя мимо, крестится, но мой разум это вообще не гнетет.

О мурале "Посвящение Джемме Скулме" на здании 40-й школы и о других работах:

"Это политические ходы, когда кто-то кого-то хочет очернить, притвориться, что он лучше, и сказать обществу, что такое искусство и каким оно должно быть, хотя они вообще не специалисты в этой области и вряд ли посетили какое-либо культурное мероприятие".

О творческом процессе:

"Иногда я делаю работу и думаю - да, возможно, кто-то этому возмутится, но тогда как раз бывает наоборот и никого не интересует. Пропускают. И бывают случаи, когда тебе в самом деле кажется, что ничего такого тут нет, но это и есть работы, которые вызывают резонанс. Например, насчет той работы, что посвящена Джемме: у меня было такое ощущение, что мы делаем ее вместе, и мы были такими хорошими друзьями, когда она была жива. Мне казалось, что эта работа идет органично, но уже вечером первого же дня тетенька в телевизоре показывает на этих двух женщин и говорит, что там две лесбиянки совокупляются.

Я смотрю в телевизор и думаю - как вообще можно это увидеть? Что у нее в голове и что она смотрит каждый день? Что у человека в мозгу, раз он в таком детском рисунке может нечто подобное увидеть?"

О ситуации в сфере культуры:

"Люди не ходят на концерты, они ходят в театр, но тоже - сколько они там ходят? И что касается тех же самых книг - если у нас больше 500 экземпляров книги невозможно напечатать, потому что некому читать, если только это не бестселлер "Сумерки"... Эти книги будут лежать в подвале и сгниют, потому что некому пользоваться. Мне кажется, что отдельный разговор можно сделать о культурной яме, которая сформировалась в Латвии".

О своей задаче:

"Я в каком-то смысле иду как будто с факелом, чтобы люди зашли в галерею. Никто ведь тебя не станет душить и не скажет, что ты теперь обязательно должен купить работу. Все даром. В музей вход платный, а в галерею можно сходить бесплатно! Люди даже могут на открытие выставок бесплатно ходить. Остается только заметить и пойти".

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

