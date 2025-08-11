О реакции общественности:

Иногда какая-нибудь тетушка на улице, проходя мимо, крестится, но мой разум это вообще не гнетет.

О мурале "Посвящение Джемме Скулме" на здании 40-й школы и о других работах:

"Это политические ходы, когда кто-то кого-то хочет очернить, притвориться, что он лучше, и сказать обществу, что такое искусство и каким оно должно быть, хотя они вообще не специалисты в этой области и вряд ли посетили какое-либо культурное мероприятие".

О творческом процессе:

"Иногда я делаю работу и думаю - да, возможно, кто-то этому возмутится, но тогда как раз бывает наоборот и никого не интересует. Пропускают. И бывают случаи, когда тебе в самом деле кажется, что ничего такого тут нет, но это и есть работы, которые вызывают резонанс. Например, насчет той работы, что посвящена Джемме: у меня было такое ощущение, что мы делаем ее вместе, и мы были такими хорошими друзьями, когда она была жива. Мне казалось, что эта работа идет органично, но уже вечером первого же дня тетенька в телевизоре показывает на этих двух женщин и говорит, что там две лесбиянки совокупляются.

Я смотрю в телевизор и думаю - как вообще можно это увидеть? Что у нее в голове и что она смотрит каждый день? Что у человека в мозгу, раз он в таком детском рисунке может нечто подобное увидеть?"

О ситуации в сфере культуры:

"Люди не ходят на концерты, они ходят в театр, но тоже - сколько они там ходят? И что касается тех же самых книг - если у нас больше 500 экземпляров книги невозможно напечатать, потому что некому читать, если только это не бестселлер "Сумерки"... Эти книги будут лежать в подвале и сгниют, потому что некому пользоваться. Мне кажется, что отдельный разговор можно сделать о культурной яме, которая сформировалась в Латвии".

О своей задаче:

"Я в каком-то смысле иду как будто с факелом, чтобы люди зашли в галерею. Никто ведь тебя не станет душить и не скажет, что ты теперь обязательно должен купить работу. Все даром. В музей вход платный, а в галерею можно сходить бесплатно! Люди даже могут на открытие выставок бесплатно ходить. Остается только заметить и пойти".