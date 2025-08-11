Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Херманис выдал характеристику правительству: «Лузеры, борющиеся за последние места в Европе»

Редакция PRESS 11 августа, 2025 09:50

Мнения 0 комментариев

LETA

Ознакомившись с новейшими рейтингами партий, режиссер Алвис Херманис высказал свое мнение по этому поводу в соцсети.

Каковы же эти рейтинги: 

Нацобъединение - 9,7% в июле (в апреле было 7,8%)

"Латвия на первом месте" - 8,9% (было 8,6%)

"Прогрессивные" - 8% (было 4,4%)

"Новое единство" - 7% (было 6,3%)

СЗК - 6,6% (было 5,3%)

Херманис высказал по этому поводу следующее: "Рейтинги партий показывают, что латвийское общество и впредь голосовало бы точно за ту же самую комбинацию партийного картеля, что и прежде. Государственное управление, состоящее из бесталанных лузеров, борющееся за последние места в Европе, с пикирующей демократией, - это ровно то, чего общество пламенно желает и что поддерживает. Мое предложение об одноразовой партии, единственной целью которой было бы сменить партийное представительство на индивидуальную ответственность, прозвучало в пустоте. Когда-то я думал: проблема у нас - импотентные партии и хороший народ. Теперь я уже так не думаю".

Как это часто бывает, комментаторов набежало много. Вот наиболее интересные из их реплик:

- Хороший народ - умеете вы смешить. Народ заслужил своих вождей. Полна история исчезнувших народов, и этот твердо решил изничтожиться под песни и пляски.

- Голосовать-то и не за кого, реально нет никого. Твое предложение я поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать, и участвовать готов. Нас может спасти только 100% мажоритарная избирательная система, так как нынешняя партийная обеспечивает несменяемость власти и персоналий - по сути, феодализм.

- Это уже доказали не очень-то красиво прошедшие выборы Рижской думы. И то, что Нацобъединение не смогло сказать: кресло мэра будет нашим, довольно нас мурыжили! Даже такое минимальное давление не смогли оказать на "Единство". И очень неприятно видеть сильную иммиграцию из Пакистана и Индии этим летом! С разрешения "Нового единства!"

- Ну, мы уже видели в пандемию, что народ мазохистов надо унижать, все решают "эксперты", так как рядовой тупица мыслить не способен. Какой народ, такие и вожди! Главное, чтобы режим не запрещал раз в 4 года крепостным и генетическим рабам поплясать народные танцы.

- Каждый народ имеет такую власть, какую он заслужил... дно не достигнуто, вода еще не льется в рот, овец еще можно стричь...

- Если в стране более 371 тыс. детей, более 430 тыс. пенсионеров, около 70-100 тыс. неработающих инвалидов и 1/3 работающих - в общественном секторе, а часть крупных предпринимателей срослась с муниципальной элитой и еще часть присосалась к бюджету, ничего другого хотеть нельзя.

- Ты так говоришь, как будто существует одна идеальная партия, за которую никто не голосует.

- Нет, проблема - импотентный народ! Не только в политике, но и в демографии - в прямом смысле импотентный и фригидный.

- Один умный человек якобы сказал - народ нельзя уничтожить. Народ может погибнуть только от самоубийства. Что мы и делаем в быстром темпе. Началось с Атмоды творческой интеллигенции, после чего творческие как черт от ладана избегали что-либо делать, идти в правительства. Потом - отмена оценок за поведение в школах и дальнейшая дебилизация.

- Это лишь доказывает, что имеется дико большой процент людей, кормящихся от этой системы, для которых она очень удобна.

- Ну и где эти талантливые? Почему еще свою партию талантов не создали?

- Начни организовывать партию. Я охотно приму участие.

- А ты думал, что народ "умный"?

- Увы. Похоже на русскую вертикаль [власти] под латышским соусом.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 35 реакций
Комментарии (0) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать