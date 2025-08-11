Херманис выдал характеристику правительству: «Лузеры, борющиеся за последние места в Европе»

Каковы же эти рейтинги:

Нацобъединение - 9,7% в июле (в апреле было 7,8%)

"Латвия на первом месте" - 8,9% (было 8,6%)

"Прогрессивные" - 8% (было 4,4%)

"Новое единство" - 7% (было 6,3%)

СЗК - 6,6% (было 5,3%)

Херманис высказал по этому поводу следующее: "Рейтинги партий показывают, что латвийское общество и впредь голосовало бы точно за ту же самую комбинацию партийного картеля, что и прежде. Государственное управление, состоящее из бесталанных лузеров, борющееся за последние места в Европе, с пикирующей демократией, - это ровно то, чего общество пламенно желает и что поддерживает. Мое предложение об одноразовой партии, единственной целью которой было бы сменить партийное представительство на индивидуальную ответственность, прозвучало в пустоте. Когда-то я думал: проблема у нас - импотентные партии и хороший народ. Теперь я уже так не думаю".

Как это часто бывает, комментаторов набежало много. Вот наиболее интересные из их реплик:

- Хороший народ - умеете вы смешить. Народ заслужил своих вождей. Полна история исчезнувших народов, и этот твердо решил изничтожиться под песни и пляски.

- Голосовать-то и не за кого, реально нет никого. Твое предложение я поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать, и участвовать готов. Нас может спасти только 100% мажоритарная избирательная система, так как нынешняя партийная обеспечивает несменяемость власти и персоналий - по сути, феодализм.

- Это уже доказали не очень-то красиво прошедшие выборы Рижской думы. И то, что Нацобъединение не смогло сказать: кресло мэра будет нашим, довольно нас мурыжили! Даже такое минимальное давление не смогли оказать на "Единство". И очень неприятно видеть сильную иммиграцию из Пакистана и Индии этим летом! С разрешения "Нового единства!"

- Ну, мы уже видели в пандемию, что народ мазохистов надо унижать, все решают "эксперты", так как рядовой тупица мыслить не способен. Какой народ, такие и вожди! Главное, чтобы режим не запрещал раз в 4 года крепостным и генетическим рабам поплясать народные танцы.

- Каждый народ имеет такую власть, какую он заслужил... дно не достигнуто, вода еще не льется в рот, овец еще можно стричь...

- Если в стране более 371 тыс. детей, более 430 тыс. пенсионеров, около 70-100 тыс. неработающих инвалидов и 1/3 работающих - в общественном секторе, а часть крупных предпринимателей срослась с муниципальной элитой и еще часть присосалась к бюджету, ничего другого хотеть нельзя.

- Ты так говоришь, как будто существует одна идеальная партия, за которую никто не голосует.

- Нет, проблема - импотентный народ! Не только в политике, но и в демографии - в прямом смысле импотентный и фригидный.

- Один умный человек якобы сказал - народ нельзя уничтожить. Народ может погибнуть только от самоубийства. Что мы и делаем в быстром темпе. Началось с Атмоды творческой интеллигенции, после чего творческие как черт от ладана избегали что-либо делать, идти в правительства. Потом - отмена оценок за поведение в школах и дальнейшая дебилизация.

- Это лишь доказывает, что имеется дико большой процент людей, кормящихся от этой системы, для которых она очень удобна.

- Ну и где эти талантливые? Почему еще свою партию талантов не создали?

- Начни организовывать партию. Я охотно приму участие.

- А ты думал, что народ "умный"?

- Увы. Похоже на русскую вертикаль [власти] под латышским соусом.