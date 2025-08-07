Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Вперёд, к победе коммунизма! Pietiek прикинул состав будущего правительства Латвии

Редакция PRESS 7 августа, 2025 18:27

Латышские СМИ 0 комментариев

«Реально в Латвии есть только две партии. 84% — коммунисты, а 16% — нет, - пишет Гунтар Витолс на портале Pietiek.cоm,  комментируя последние рейтинги политических партий.

Нет, я не хочу здесь перехваливать Шлесерса с его 16%, потому что он не представляет приоритетные для страны отрасли бизнеса – промышленность, добавленную стоимость, рабочие места, экспорт, инновации. Но все же его партийцы активны в сфере предпринимательства, в сфере посреднических услуг, как Rimi, — режут колбасу, упаковывают, продают с наценкой. Распилить, распродать, заработать.

Остальные тоже пытаются распродать – к примеру, Latvenergo, - но у них получается куда хуже. От «Латвии на первом месте» их отличает явно коммунистическая риторика: надо просто по честному всё разделить, и тогда нас ждут счастливые пенсии и солнечное будущее. У всех, кроме Шлесерса, план экономического развития сводится к одному — бороться с теневой экономикой, то есть по коммунистически, по честному распределить то, что ещё осталось.

Раньше вроде была еще одна якобы экономически ориентированная партия – Объединенный список, но их нынешний план экономического развития оказался всё тот же – бороться с теневой экономикой. Это провал, Штирлицы вы наши.

Давайте же прикинем, каково будет правительство Латвии после очередных выборов. Думаю,  пост премьер-министра следует честно отдать продолжателю идей Ильича [руководителю фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрису] Шуваевсу, потому что он имеет наиболее четкое представление о своей ориентации, в то время как остальные блуждают в трех соснах, бессвязно бормоча о «конкурентоспособности» и «поддержке предпринимательства».

Учитывая, что Конституция определяет латышский язык в качестве основного, коммунизм должен развиваться как национальный коммунизм. Культура должна быть передана церкви – Национальному объединению, чтобы и впредь Праздник песни проходил на латышском языке, только в отличие от советских времен красные транспаранты должны отражать не желания советского человека, а непоколебимую веру латышского коммуниста в будущее справедливое перераспределение.

Колхоз, соответственно, однозначно должен быть передан Союзу зеленых крестьян, а Министерство сельского хозяйства должно быть переименовано в Министерство колхозов.

Транспортная отрасль, которая является главным исполнителем идеологического мегапроекта Брюсселя по декарбонизации, должна быть передана Объединенному списку. Там [депутат Сейма Андрис] Кулберг сможет реализовать и параллельный проект — безнадежный грандиозный проект Брюсселя по созданию Европейского БАМа.

Очень естественно в состав политбюро вписывается «Единство». Здесь никаких корректировок в задачах не требуется. Правосудие! Главным по правосудию должен быть назначен Андрей Юдин. Он много лет занимается только этим, криминализирует все, что только можно. Необходимо определить переходный период для ликвидации Гражданского кодекса и Административного кодекса. Тогда будет всё как у Кима в Северной Корее. Либо делаешь, что велят, либо в исправительный лагерь.

Министерство экономики и министра оставляем. Валайнис отлично справляется с работой — национализирует ТЕТ, регулирует цены на колбасу, «удваивает» экономику. Нужно вернуться к пятилетнему планированию, или пятилеткам.

Зарплаты высших чиновников должны быть установлены на гарантированном минимуме. Аппаратчики должны получать не менее 100 штук в год на руки плюс непременная «Волга» с колхозником за рулем.

А партия Шлесерса могла бы отвечать за теневую экономику. Не за борьбу с ней, а именно за ее функционирование. Ведь в любом коммунизме существует черный рынок, он выполняет стратегически важную задачу: ведь в магазинах с регулируемыми ценами колбасы нет, а на рынке - пожалуйста. Без колбасы народ будет бунтовать. Так что лучше завести теневую экономику  централизованно, чем оставить ее без надзора. Но поскольку в коммунистическую идеологию эта идея не вписывается, то название министерства теневой экономики нужно зашифровать. Оно будет называться Министерство вареных джинсов".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 30 реакций
Комментарии (0) 30 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:15 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv только что
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать