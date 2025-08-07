Вперёд, к победе коммунизма! Pietiek прикинул состав будущего правительства Латвии

Нет, я не хочу здесь перехваливать Шлесерса с его 16%, потому что он не представляет приоритетные для страны отрасли бизнеса – промышленность, добавленную стоимость, рабочие места, экспорт, инновации. Но все же его партийцы активны в сфере предпринимательства, в сфере посреднических услуг, как Rimi, — режут колбасу, упаковывают, продают с наценкой. Распилить, распродать, заработать.

Остальные тоже пытаются распродать – к примеру, Latvenergo, - но у них получается куда хуже. От «Латвии на первом месте» их отличает явно коммунистическая риторика: надо просто по честному всё разделить, и тогда нас ждут счастливые пенсии и солнечное будущее. У всех, кроме Шлесерса, план экономического развития сводится к одному — бороться с теневой экономикой, то есть по коммунистически, по честному распределить то, что ещё осталось.

Раньше вроде была еще одна якобы экономически ориентированная партия – Объединенный список, но их нынешний план экономического развития оказался всё тот же – бороться с теневой экономикой. Это провал, Штирлицы вы наши.

Давайте же прикинем, каково будет правительство Латвии после очередных выборов. Думаю, пост премьер-министра следует честно отдать продолжателю идей Ильича [руководителю фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрису] Шуваевсу, потому что он имеет наиболее четкое представление о своей ориентации, в то время как остальные блуждают в трех соснах, бессвязно бормоча о «конкурентоспособности» и «поддержке предпринимательства».

Учитывая, что Конституция определяет латышский язык в качестве основного, коммунизм должен развиваться как национальный коммунизм. Культура должна быть передана церкви – Национальному объединению, чтобы и впредь Праздник песни проходил на латышском языке, только в отличие от советских времен красные транспаранты должны отражать не желания советского человека, а непоколебимую веру латышского коммуниста в будущее справедливое перераспределение.

Колхоз, соответственно, однозначно должен быть передан Союзу зеленых крестьян, а Министерство сельского хозяйства должно быть переименовано в Министерство колхозов.

Транспортная отрасль, которая является главным исполнителем идеологического мегапроекта Брюсселя по декарбонизации, должна быть передана Объединенному списку. Там [депутат Сейма Андрис] Кулберг сможет реализовать и параллельный проект — безнадежный грандиозный проект Брюсселя по созданию Европейского БАМа.

Очень естественно в состав политбюро вписывается «Единство». Здесь никаких корректировок в задачах не требуется. Правосудие! Главным по правосудию должен быть назначен Андрей Юдин. Он много лет занимается только этим, криминализирует все, что только можно. Необходимо определить переходный период для ликвидации Гражданского кодекса и Административного кодекса. Тогда будет всё как у Кима в Северной Корее. Либо делаешь, что велят, либо в исправительный лагерь.

Министерство экономики и министра оставляем. Валайнис отлично справляется с работой — национализирует ТЕТ, регулирует цены на колбасу, «удваивает» экономику. Нужно вернуться к пятилетнему планированию, или пятилеткам.

Зарплаты высших чиновников должны быть установлены на гарантированном минимуме. Аппаратчики должны получать не менее 100 штук в год на руки плюс непременная «Волга» с колхозником за рулем.

А партия Шлесерса могла бы отвечать за теневую экономику. Не за борьбу с ней, а именно за ее функционирование. Ведь в любом коммунизме существует черный рынок, он выполняет стратегически важную задачу: ведь в магазинах с регулируемыми ценами колбасы нет, а на рынке - пожалуйста. Без колбасы народ будет бунтовать. Так что лучше завести теневую экономику централизованно, чем оставить ее без надзора. Но поскольку в коммунистическую идеологию эта идея не вписывается, то название министерства теневой экономики нужно зашифровать. Оно будет называться Министерство вареных джинсов".